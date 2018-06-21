Четверг, 21 Июня 2018 15:52

АрмИнфо.Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в ходе встречи с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном отметила своевременность встречи, предоставляющей возможность из первых рук ознакомиться с процессами, протекающими в РА, а также обменяться мнениями по разным актуальным вопросам, в первую очередь касательно дальнейшего развития отношений между Ереваном и Брюсселем. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД Армении.

В свою очередь Мнацаканян отметил значимость сформированного тесного партнерского взаимодействия с Евросоюзом, и подтвердил приверженность Армении к еще большему укреплению сотрудничества, что закреплено в программе правительства. Армянский министр с удовлетворением констатировал, что для Армении в этот знаменательный период заседание Совета партнерства открывает возможности для непосредственного обмена мнениями по широкой повестке сотрудничества. Глава МИД подчеркнул, что это первое заседание после подписания соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, на котором будет подробно обсуждено выполнение его положений.

Мнацаканян детально рассказал о последних процессах в Армении, внешнеполитических приоритетах правительства, в основу которых заложен принцип непрерывности, направленный на защиту национальных интересов республики.

Армянский министр подчеркнул, что новое правительство Армении, пользующееся мандатом доверия народа, своей деятельностью демонстрирует сильную волю и ответственность, воплощая в жизнь высокие ожидания общества, обеспечивая равные права в таких областях как справедливость, верховенство закона, экономика, социум и решительно реагируя на угрозы и вызовы коррупции. Министр иностранных дел Армении подчеркнул, что данная решительность армянского правительства непоколебима и доказывается делом.

В этом контексте, Могерини приветствовала мирный характер процессов в Армении, прошедших в рамках закона и Конституции, вместе с тем подтвердив готовность ЕС содействовать реформам в стране.

В этой связи Мнацаканян отметил важность сотрудничества Армении с партнерами, в том числе и с Евросоюзом, в направлении деятельности по

эффективному осуществлению реформ правительства.

Стороны подтвердили обоюдную готовность укреплять и расширять всеобъемлющее сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес, подчеркнув, что приоритеты в этом направлении совпадают. Собеседники обменялись мнениями по широкому спектру вопросов сотрудничества Армения-ЕС, а также актуальным и региональным проблемам и вызовам, особо акцентировав внимание на вопросах, имеющих важное значение в повестке безопасности РА.

Мнацаканян и Могерини коснулись тех сфер сотрудничества, которые позволят совместно работать в направлении реагирования на них.

Глава МИД Армении представил позицию и приоритеты армянской стороны по мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта. В этом

контексте он подтвердил положения, зафиксированные в программе правительства Армении, в частности, приверженность страны мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Мнацаканян также отметил важность формирования атмосферы, нацеленной на мир с целью продвижения переговорного процесса и выполнения ранее достигнутых договоренностей.

В свою очередь Могерини подтвердила содействие ЕС усилиям МГ ОБСЕ по нахождению путей мирного разрешения конфликта.