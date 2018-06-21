Четверг, 21 Июня 2018 15:35

АрмИнфо. Сегодня в Брюсселе под председательством верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна состоялось первое заседание Совета партнерства Армения-ЕС. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Совет является Верховным органом, созданным в рамках соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве(CEPA), и призван контролировать процесс реализации соглашения и обсуждать вопросы, вызывающие взаимный интерес.

"Армения и ЕС выразили готовность расширить и углубить сотрудничество в рамках этого нового документа и Восточного партнерства и пересмотренной политики соседства. Совет партнерства приветствовал мирный характер акций протеста, имевших место в Армении в последний период и которые привели к демократической смене правительства в рамках Конституции. ЕС высоко оценил общую сдержанность, проявленную со всех сторон, и призвал все заинтересованные политические силы, в том числе и гражданское общество к непрерывному и инклюзивному диалогу", - говорится в сообщении МИД РА.

Также отмечается, что ЕС приветствовал четкую приверженность правительства Армении борьбе с коррупцией и шаги, предпринимаемые в этом направлении.

"ЕС подтвердил содействие реформам, в том числе и в виде технической и финансовой помощи, направленной на укрепление демократии, верховенство закона, защиты прав человека, а также увеличения благосостоятельности и социально-экономического роста в Армении. Совет партнерства подчеркнул важность внесения изменений в Избирательный кодекс РА, созвучно с предложениями БДИПЧ/ОБСЕ и с целью укрепления доверия к избирательным процессам. ЕС также выразил готовность оказать содействие Армении по вопросу подготовки к выборам и их мониторинга", - отмечается в сообщении МИД РА и подчеркивается, что Совет партнерства также отметил важность наличия независимой судебной системы с точки зрения обеспечения верховенства закона, и важным предусловием для экономического и социального развития.

Совет также подчеркнул необходимость прогресса по вопросу скорейшей разработки нового Уголовного кодекса и нового Уголовно-процессуального кодекса, а также важность наличия всеобъемлющего законодательства по борьбе с коррупцией.

Как дополнение, Совет подчеркнул необходимость дальнейшего выполнения совместными усилиями положений рамочного соглашения в сфере торговли, для обеспечения в Армении стабильной, благоприятной для бизнеса и предсказуемой для торговли среда, включая полное и своевременное выполнение положений о защите географического положения. Совет партнерства также подчеркнул важность наличия грамотного управления в налоговой сфере в соответствии с правилами налогообложения бизнеса. "В энергетической сфере Совет партнерства указал на важность энергетической безопасности, энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и ядерной безопасности в соответствии с соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и подписанном 21 февраля текущего года соглашением о приоритетах партнерства Армения-ЕС. В транспортной сфере Совет партнерства ожидает подписания всеобъемлющего соглашения о воздушных перевозках между Арменией и ЕС, предподписанного 24 ноября 2017 года, и что позволит улучшить доступность рынка и будет способствовать безопасности, а также обеспечению максимальных социальных и природоохранных критериев. Более того, при удовлетворении всех критериев Армения выразила готовность начать диалог о либерализации визового режима. Совет партнерства также напомнил, что приоритеты партнерства Армения-ЕС будут формировать приоритеты помощи Евросоюза армянской стороне. Более 160 млн евро будет выделено на период с2017-2021 гг. Совет партнерства подчеркнул необходимость максимального использования этих ресурсов для реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и видимого и ощутимого улучшения условий жизни граждан. Совет партнерства принял к сведению доклад о политике стран Европейского партнерства по Армении, опубликованный 6 июня, и отметил важность прогресса, достигнутого в отношениях между ЕС и Арменией после заседания Совета по сотрудничеству Армения-ЕС в мае 2017 года. Совет партнерства решил, что последующие доклады будут называться "Доклады о партнерстве", и в которых основное внимание будет уделено реализации рамочного соглашения", - сообщает армянское внешнеполитическое ведомство.

При этом в ведомстве отмечают, что в дополнение к двусторонним отношениям в рамках CEPA, Совет партнерства подчеркнул активное участие Армении в Восточном партнерстве. Армения в свою очередь подтвердила приверженность играть важную, динамичную и конструктивную роль в рамках ВП. Армения и Европейский союз подчеркнули важность достижения "Результатов 2020 года" Восточного партнерства. ЕС подчеркнул свою готовность обсудить конкретные предложения по развитию сотрудничества в конкретных областях в рамках Восточного партнерства.

"ЕС подтвердил содействие усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленных на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Затем, Совет партнерства подчеркнул, что достижение прочного и надежного политического решения конфликта в Сирии имеет исключительное значение. ЕС с целью интеграции сирийских армян в Армении, через фонд Мадад предоставил помощь в размере 3 млн евро. Европейский союз также подтвердил свою приверженность содействовать нормализации отношений между Арменией и Турцией и настоятельно призвал стороны участвовать в этом процессе без каких-либо предварительных условий. Стороны подтвердили свою приверженность международным обязательствам по Ирану", - сообщили в МИД РА.