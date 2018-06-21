Четверг, 21 Июня 2018 15:34

АрмИнфо.Служба государственного контроля премьер-министра Армении обещает работать прозрачно и никого не прикрывать. "На протяжении многих лет Республиканская партия направляла обществу неверные месседжи: молчите, потому что на границе могут возникнуть проблемы. Мы должны говорить об этом, озвучивать проблемы, чтобы это не повторялось>, - заявил 21 июня глава Службы государственного контроля Давид Санасарян, комментируя заявление депутата фракции "Елк" Сасуна Микаеляна о том, что "с армией нужно быть осторожными, в особенности, в период, когда на передовой наблюдается скопление сил противника".

Как отметил глава Госконтроля, мнение Сасуна Микаеляна достойно уважения, однако у ведомства есть свои приоритеты. "Принимая во внимание тот факт, что есть проблемы на передовой, тыл должен быть организован правильно, и в тылу не должны совершаться нарушения и преступления", - указал он.

По словам Санасаряна, он желает, чтобы новый министр приступил к делу полностью очищенным и осуществлял свои полномочия, не имея обеспокоенности, что в тылу были допущены многочисленные серьезные нарушения закона. "Таким образом, мы не собираемся вредить, или кому-то что-то доказывать", - заявил он. Как подчеркнул глава ведомства, Министерство обороны имеет важное значение для страны, в связи с чем "Минобороны должно быть чистым, сильным, а растраченные средства должны быть возвращены в бюджет".

Вместе с тем, отвечая на ремарку о том, что нынешний глава МО ранее - в период допущенных злоупотреблений работал в должности замглавы Минобороны Армении и нет ли во всем этом его доли ответственности, Давид Санасарян ответил, что каких- либо проблем с Давидом Тонояном, (министр обороны, ред.) нет. "Если после всех этих изменений мы должны смотреть на то, что тот или иной министр наш друг, родственник, то зачем нужны были эти изменения? Если мои друзья - революционеры, нарушат закон в своих ведомствах, то мои они понесут большую ответственность, чем другие", - заявил он. По словам Санасаряна, на сегодня сложилась весьма "беспрецедентная, сюрреалистическая ситуация" - министры сами просят, чтобы Служба госконтроля провела свои первые проверки именно в их ведомствах. В течение многих лет, как указал он, Армения была разграблена прежними властями. "На протяжении лет государственные средства были растрачены, и сегодня мы должны положить конец данным явлениям", - заключил глава Госконтроля.