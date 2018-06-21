Четверг, 21 Июня 2018 15:33

АрмИнфо.Партия "Наследие" представило свои предложения к проекту Избирательного Кодекса.

1. Партия, в частности, предлагает исключить всякие возможности раздачи избирательных взяток под любым видом, в частности, под видом

благотворительной помощи и т.д. "Раздачу избирательных взяток под любым видом необходимо отнести к тяжелым преступлениям, караемым от 5 до 8 лет лишения свободы",- говорится в заявлении партии.

2. Далее она предлагает доверенным лицам политических сил предоставить возможность обжаловать итоги голосования в течение 6

часов после выборов. "Наследие" также является сторонником пропорциональной системы выборов. Она предлагает изменить также систему выборов в ОМС. "Так, необходимо зафиксировать, что главы общин не могут избираться более 2 раз",- отмечается в сообщении.

3. Партия также предлагает снизить предвыборный залог до 5 млн драмов, а ценз на избрание в парламент до 3%. Кроме того, "Наследие"

является сторонником перехода на единую систему опознания избирателей по опечаткам пальцев, что позволит исключить возможность многократного голосования. Также партия считает необходимым осуществить подсчет голосов путем использования новейших технологий, дабы минимизировать воздействие человеческого фактора на процесс выборов.