Четверг, 21 Июня 2018 15:33

АрмИнфо. Мы не ставим цели отказа от рейтинговой системы голосования, но считаем, что наилучшей моделью избирательной системы является голосование по открытым спискам, когда человек выбирает и партию и ее кандидата в депутаты. Об этом 21 июня в беседе с журналистами заявил глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян.

На вопрос, возможно ли, что РПА не согласится вносить изменения в ИК, Рустамян заявил, что в таком случае Республиканская партия окажется в изоляции. <Мы предлагаем вариант, который не предусматривает полного отказа от рейтинговой системы, а более гибкий вариант рейтинга. Выбор кандидата будет происходить по всей республике, а не на отдельном участке>, - заявил Рустамян. Он отметил, что "Дашнкакцутюн" скорее всего, пойдет на выборы в одиночку, так как не хочет отказываться от своих определенных принципов. Глава АРФД также отметил, что важно, чтобы силовые структуры, в частности, полиция, которая играет важную роль в ходе досрочных выборов, подчинялись не премьер-министру, так как премьер-министр заинтересованное политическое лицо, а правительству.

В свою очередь депутат от фракции <Елк> Лена Назарян заявила, что нужно отказаться от рейтинговой системы и полностью перейти на пропорциональную систему. На вопрос о том, не помешает ли прозрачности выборов тот факт, что все силовые структуры подчиняются премьер-министру, меж тем Никол Пашинян заявлял о том, что они должны действовать свободно, Лена Назарян отметила: "Во всяком случае, премьер-министр не отказывался от своей точки зрения. Однако, я не думаю, что в такой короткий период времени возможно осуществить такие структурные изменения". Что касается независимости силовых структур, то, по утверждению депутата, они никогда не были более независимыми, чем сейчас.