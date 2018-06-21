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АрмИнфо. Мы не ставим цели отказа от рейтинговой системы голосования, но считаем, что наилучшей моделью избирательной системы является голосование по открытым спискам, когда человек выбирает и партию и ее кандидата в депутаты. Об этом 21 июня в беседе с журналистами заявил глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян.
На вопрос, возможно ли, что РПА не согласится вносить изменения в ИК, Рустамян заявил, что в таком случае Республиканская партия окажется в изоляции. <Мы предлагаем вариант, который не предусматривает полного отказа от рейтинговой системы, а более гибкий вариант рейтинга. Выбор кандидата будет происходить по всей республике, а не на отдельном участке>, - заявил Рустамян. Он отметил, что "Дашнкакцутюн" скорее всего, пойдет на выборы в одиночку, так как не хочет отказываться от своих определенных принципов. Глава АРФД также отметил, что важно, чтобы силовые структуры, в частности, полиция, которая играет важную роль в ходе досрочных выборов, подчинялись не премьер-министру, так как премьер-министр заинтересованное политическое лицо, а правительству.
В свою очередь депутат от фракции <Елк> Лена Назарян заявила, что нужно отказаться от рейтинговой системы и полностью перейти на пропорциональную систему. На вопрос о том, не помешает ли прозрачности выборов тот факт, что все силовые структуры подчиняются премьер-министру, меж тем Никол Пашинян заявлял о том, что они должны действовать свободно, Лена Назарян отметила: "Во всяком случае, премьер-министр не отказывался от своей точки зрения. Однако, я не думаю, что в такой короткий период времени возможно осуществить такие структурные изменения". Что касается независимости силовых структур, то, по утверждению депутата, они никогда не были более независимыми, чем сейчас.
|Банк ВТБ (Армения) запустил модернизированные POS-терминалы и круглосуточное телефонное консультирование торговых точек
|Минздрав: Ереванский зоопарк является безопасным, и его посещение не принесет вреда здоровью
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|Союз добровольцев <Еркрапа> провел внеочередное заседание: Решено приостановить полномочия Манвела Григоряна в качестве главы СДЕ
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|Первое заседание Совета партнерства Армения-ЕС: От борьбы с коррупцией до нормализации отношений с Турцией
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|"Наследие" представило свои предложения к ИК
|Представители фракций АРФД и "Елк" не сошлись во взглядах относительно рейтинговой избирательной системы
|Глава Совбеза РА: Азербайджан на своей территории осуществил позиционные изменения
|Ванецян и Осипян исключают наличие конкуренции между СНБ и Полицией
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|В Армении будут ограничены полномочия республиканской призывной комиссии
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|Арцвик Минасян не видит противоречий между действиями членов АРФД в вопросе внедрения ОНПС
|Комиссар ЕС по вопросам миграции и глава МИД Армении подчеркнули важность начала диалога о либерализации визового режима
|Мнацаканян: Армения придает важное значение борьбе с незаконной миграцией
|Никол Пашинян не принял отставку Мане Тандилян
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го июня
|Экс-госминистр НКР: Правительство Арцаха не предоставляло каких-либо машин союзу добровольцев <Еркрапа>
|Эксперт: Риски Амулсарской программы недооценены, она нуждается в пересмотре
|СК Армении выявил злоупотребления в воинской части N, 3 лицам предъявлено обвинение
|Министр обороны и посол Ливана в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Министр обороны и посол Греции в Армении обсудили перспективы сотрудничеств
|Конверс Банк улучшил условия автокредитования
|Артак Тоноян назначен командующим бригадой миротворческих сил ВС РА.
|Ашотян: Избирательные реформы должны проводиться при политическом консенсусе
|Даниел Иоаннисян: В Избирательном Кодексе Армении будут внесены существенные изменения
|Beeline, Юнибанк и Mobile Centre запустили партнерский проект по продаже смартфонов в рассрочку
|Москва о карабахском урегулировании: Для нас это очень важный вопрос
|Сотрудники полиции Армении "побывали" в домах криминальных авторитетов
|Парламентские фракции и правительство пришли к консенсусу: помимо правительственной будет создана также парламентская группа по реформированию ИК
|ACBA-Credit Agricole Bank теперь договорился и с Ардшинбанком по проекту "Единая банкоматная сеть"
|Реализацией реформ в армянском избирательном законодательстве займется комиссия при премьер-министре республики
|Полиция Армении подтвердила факт проведения обысков в компании "Секьюрити дрим"
|Самвел Бабаян о бывших властях Армении: Все они прекрасно знали о всех преступлениях, все они коррупционеры
|По подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов задержан родственник Манвела Григоряна
|В Баку решили присвоить "лавры" Пашиняна
|Вопросом квалификации благотворительных программ отныне будет заниматься правительство Армении
|В Минобороны Армении поздравили Закира Гасанова с "освобождением десятков тысяч километров собственных земель"
|В Армении будут ограничены полномочия республиканской призывной комиссии
|В Аванском подразделении Союза добровольцев "Еркрапа" проведен обыск
|Шармазанов: Генсеком ПАЧЭС должен быть избран представитель государства, не имеющего конфликтов со странами-членами
|Советник президента Арцаха представил хронологию развития ситуации на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск
|Депутат: Манвел Григорян не входит даже в сотню крупных коррупционеров Армении
|Порошенко определился с послом Украины в Армении
|Суд принял решение об аресте Манвела Григоряна
|Мнацаканян представил Хану новую программу правительства Армении и внешнеполитические приоритеты
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 20-го июня
|Военнослужащие военной полиции Армении могут пройти подготовку в Германии
|Премьер-министр РА ознакомился с программами компании "Синопсис Армения"
|Премьер: Армения и Япония обладают большим потенциалом для повышения уровня двустороннего взаимодействия на качественно новый уровень
|Премьер-министр Армении принял посла Ливана
|Армяно-британское сотрудничество в сфере образования станет продолжительным
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