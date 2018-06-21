Четверг, 21 Июня 2018 14:14

АрмИнфо.Новые власти Армении многократно заявляли, что изменения внешнеполитического курсе Еревана не предусмотрено. Об этом во время фэйсбуковской пресс-конференции заявил секретарь Совета национальной безопасности Армен Григорян.

"Мы продолжаем проводить сбалансированную внешнюю политику, которая исключает столкновения интересов сверх-держав в Армении",- заявил Григорян. Он подчеркнул, что основной целью "бархатной революции" в Армении была внутренняя политика.

"То, что мы выдвигали вперед, касалось именно внутренней политики, народ, как бы, нам дал мандат для осуществления внутренних реформ",- заявил он, подчеркнув, что приоритетом в деятельности нового правительства является борьба с коррупцией и протекционизмом.

Говоря о карабахской проблематике и последней активности Азербайджана, секретарь Совбеза заявил, что конечной целью в карабахском урегулировании должно стать присоединение Арцаха к Армении. Что касается активизации Баку, то, по словам Григоряна, за последнее время Азербайджан на своей территории осуществил позиционные изменения. "Мы такие изменения произвели в 2016 году. Конечно, это не приветствуется, есть риски, но Минобороны Армении предпринимает шаги по минимизации этих рисков",- резюмировал он.