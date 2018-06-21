Четверг, 21 Июня 2018 14:13

АрмИнфо.Между Службой национальной безопасности (СНБ) Армении и Полицией нет конкуренции. Об этом заявили глава указанных правоохранительных органов 21 июня в беседе с журналистами.

"Нет такого", - заявил журналистам директор СНБ Артур Ванецян. По его словам, две правоохранительные структуры осуществляют установленные законом полномочия. Начальник Полиции Валерий Осипян также считает, что конкуренции, как таковой не может быть между структурами. Полиция, как указал он, в рамках закона осуществляет свои многочисленные функциональные обязанности.

Напомним, что после задержания Службой национальной безопасности Армении в рамках двух отдельных дел депутата от Республиканской партии, глава Союза добровольцев <Еркрапа>, генерала Манвела Григоряна и криминального авторитета Дон Пипо (Артур Асатрян), а также осуществления спецмероприятий в ереванской мщрии по делу фонда <Ереван", на днях активизировалась деятельности также Полиции РА. В частности, накануне провела обыск в компании "Секьюрити дрим", фиксирует посредством камер видеонаблюдения и радаров нарушения дорожного движения. 20 июня Полиция также осуществила широкомасштабные операции по всей Армении. Согласно СМИ, сотрудники полиции, в частности, обыскали дома воров в законе и криминальных авторитетов. В частности, сотрудники полиции "побывали" в домах Геворика Ошнаканского, Андрика Масивского, Гориского Артемика, Каневского, Канакерского Туя и Вирабика.