|Банк ВТБ (Армения) запустил модернизированные POS-терминалы и круглосуточное телефонное консультирование торговых точек
|Минздрав: Ереванский зоопарк является безопасным, и его посещение не принесет вреда здоровью
|Завершился визит министра юстиции Армении во Францию
|Армения приняла председательство в ПАЧЭС
|Союз добровольцев <Еркрапа> провел внеочередное заседание: Решено приостановить полномочия Манвела Григоряна в качестве главы СДЕ
|Мнацаканян и Могерини подтвердили приверженность углублению отношений между Арменией и ЕС
|Первое заседание Совета партнерства Армения-ЕС: От борьбы с коррупцией до нормализации отношений с Турцией
|Глава Госслужбы контроля: На протяжении многих лет Армению грабили прежние власти
|"Наследие" представило свои предложения к ИК
|Представители фракций АРФД и "Елк" не сошлись во взглядах относительно рейтинговой избирательной системы
|Глава Совбеза РА: Азербайджан на своей территории осуществил позиционные изменения
|Ванецян и Осипян исключают наличие конкуренции между СНБ и Полицией
|Валерий Осипян: Криминальные авторитеты тоже люди
|Шармазанов главе российской делегации в ПАЧЭС: Членство Армении в ОДКБ не имеет альтернативы
|СНБ Армении раскрыла очередную коррупционную схему в Минобороны
|В Армении будут ограничены полномочия республиканской призывной комиссии
|В Армении специалисты со средним специальным образованием получат право преподавать в школах страны
|Секретарь Совбеза: Продажа Беларусью вооружения Азербайджану не соответствует уровню армяно-белорусского сотрудничества
|В ходе обыска в доме главы охраны Сержа Саргсяна Ваче Казаряна было обнаружено более $1 млн
|Российские артиллеристы в горах Армении освоят навыки стрельбы из "Гвоздик", "Градов", минометов "Поднос" и комплексов "Конкурс"
|Арцвик Минасян не видит противоречий между действиями членов АРФД в вопросе внедрения ОНПС
|Комиссар ЕС по вопросам миграции и глава МИД Армении подчеркнули важность начала диалога о либерализации визового режима
|Мнацаканян: Армения придает важное значение борьбе с незаконной миграцией
|Никол Пашинян не принял отставку Мане Тандилян
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го июня
|Экс-госминистр НКР: Правительство Арцаха не предоставляло каких-либо машин союзу добровольцев <Еркрапа>
|Эксперт: Риски Амулсарской программы недооценены, она нуждается в пересмотре
|СК Армении выявил злоупотребления в воинской части N, 3 лицам предъявлено обвинение
|Министр обороны и посол Ливана в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Министр обороны и посол Греции в Армении обсудили перспективы сотрудничеств
|Конверс Банк улучшил условия автокредитования
|Артак Тоноян назначен командующим бригадой миротворческих сил ВС РА.
|Ашотян: Избирательные реформы должны проводиться при политическом консенсусе
|Даниел Иоаннисян: В Избирательном Кодексе Армении будут внесены существенные изменения
|Beeline, Юнибанк и Mobile Centre запустили партнерский проект по продаже смартфонов в рассрочку
|Москва о карабахском урегулировании: Для нас это очень важный вопрос
|Сотрудники полиции Армении "побывали" в домах криминальных авторитетов
|Парламентские фракции и правительство пришли к консенсусу: помимо правительственной будет создана также парламентская группа по реформированию ИК
|ACBA-Credit Agricole Bank теперь договорился и с Ардшинбанком по проекту "Единая банкоматная сеть"
|Реализацией реформ в армянском избирательном законодательстве займется комиссия при премьер-министре республики
|Полиция Армении подтвердила факт проведения обысков в компании "Секьюрити дрим"
|Самвел Бабаян о бывших властях Армении: Все они прекрасно знали о всех преступлениях, все они коррупционеры
|По подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов задержан родственник Манвела Григоряна
|В Баку решили присвоить "лавры" Пашиняна
|Вопросом квалификации благотворительных программ отныне будет заниматься правительство Армении
|В Минобороны Армении поздравили Закира Гасанова с "освобождением десятков тысяч километров собственных земель"
|В Армении будут ограничены полномочия республиканской призывной комиссии
|В Аванском подразделении Союза добровольцев "Еркрапа" проведен обыск
|Шармазанов: Генсеком ПАЧЭС должен быть избран представитель государства, не имеющего конфликтов со странами-членами
|Советник президента Арцаха представил хронологию развития ситуации на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск
|Депутат: Манвел Григорян не входит даже в сотню крупных коррупционеров Армении
|Порошенко определился с послом Украины в Армении
|Суд принял решение об аресте Манвела Григоряна
|Мнацаканян представил Хану новую программу правительства Армении и внешнеполитические приоритеты
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 20-го июня
|Военнослужащие военной полиции Армении могут пройти подготовку в Германии
|Премьер-министр РА ознакомился с программами компании "Синопсис Армения"
|Премьер: Армения и Япония обладают большим потенциалом для повышения уровня двустороннего взаимодействия на качественно новый уровень
|Премьер-министр Армении принял посла Ливана
|Армяно-британское сотрудничество в сфере образования станет продолжительным
АрмИнфо.Между Службой национальной безопасности (СНБ) Армении и Полицией нет конкуренции. Об этом заявили глава указанных правоохранительных органов 21 июня в беседе с журналистами.
"Нет такого", - заявил журналистам директор СНБ Артур Ванецян. По его словам, две правоохранительные структуры осуществляют установленные законом полномочия. Начальник Полиции Валерий Осипян также считает, что конкуренции, как таковой не может быть между структурами. Полиция, как указал он, в рамках закона осуществляет свои многочисленные функциональные обязанности.
Напомним, что после задержания Службой национальной безопасности Армении в рамках двух отдельных дел депутата от Республиканской партии, глава Союза добровольцев <Еркрапа>, генерала Манвела Григоряна и криминального авторитета Дон Пипо (Артур Асатрян), а также осуществления спецмероприятий в ереванской мщрии по делу фонда <Ереван", на днях активизировалась деятельности также Полиции РА. В частности, накануне провела обыск в компании "Секьюрити дрим", фиксирует посредством камер видеонаблюдения и радаров нарушения дорожного движения. 20 июня Полиция также осуществила широкомасштабные операции по всей Армении. Согласно СМИ, сотрудники полиции, в частности, обыскали дома воров в законе и криминальных авторитетов. В частности, сотрудники полиции "побывали" в домах Геворика Ошнаканского, Андрика Масивского, Гориского Артемика, Каневского, Канакерского Туя и Вирабика.
|Банк ВТБ (Армения) запустил модернизированные POS-терминалы и круглосуточное телефонное консультирование торговых точек
|Минздрав: Ереванский зоопарк является безопасным, и его посещение не принесет вреда здоровью
|Завершился визит министра юстиции Армении во Францию
|Армения приняла председательство в ПАЧЭС
|Союз добровольцев <Еркрапа> провел внеочередное заседание: Решено приостановить полномочия Манвела Григоряна в качестве главы СДЕ
|Мнацаканян и Могерини подтвердили приверженность углублению отношений между Арменией и ЕС
|Первое заседание Совета партнерства Армения-ЕС: От борьбы с коррупцией до нормализации отношений с Турцией
|Глава Госслужбы контроля: На протяжении многих лет Армению грабили прежние власти
|"Наследие" представило свои предложения к ИК
|Представители фракций АРФД и "Елк" не сошлись во взглядах относительно рейтинговой избирательной системы
|Глава Совбеза РА: Азербайджан на своей территории осуществил позиционные изменения
|Ванецян и Осипян исключают наличие конкуренции между СНБ и Полицией
|Валерий Осипян: Криминальные авторитеты тоже люди
|Шармазанов главе российской делегации в ПАЧЭС: Членство Армении в ОДКБ не имеет альтернативы
|СНБ Армении раскрыла очередную коррупционную схему в Минобороны
|В Армении будут ограничены полномочия республиканской призывной комиссии
|В Армении специалисты со средним специальным образованием получат право преподавать в школах страны
|Секретарь Совбеза: Продажа Беларусью вооружения Азербайджану не соответствует уровню армяно-белорусского сотрудничества
|В ходе обыска в доме главы охраны Сержа Саргсяна Ваче Казаряна было обнаружено более $1 млн
|Российские артиллеристы в горах Армении освоят навыки стрельбы из "Гвоздик", "Градов", минометов "Поднос" и комплексов "Конкурс"
|Арцвик Минасян не видит противоречий между действиями членов АРФД в вопросе внедрения ОНПС
|Комиссар ЕС по вопросам миграции и глава МИД Армении подчеркнули важность начала диалога о либерализации визового режима
|Мнацаканян: Армения придает важное значение борьбе с незаконной миграцией
|Никол Пашинян не принял отставку Мане Тандилян
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го июня
|Экс-госминистр НКР: Правительство Арцаха не предоставляло каких-либо машин союзу добровольцев <Еркрапа>
|Эксперт: Риски Амулсарской программы недооценены, она нуждается в пересмотре
|СК Армении выявил злоупотребления в воинской части N, 3 лицам предъявлено обвинение
|Министр обороны и посол Ливана в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Министр обороны и посол Греции в Армении обсудили перспективы сотрудничеств
|Конверс Банк улучшил условия автокредитования
|Артак Тоноян назначен командующим бригадой миротворческих сил ВС РА.
|Ашотян: Избирательные реформы должны проводиться при политическом консенсусе
|Даниел Иоаннисян: В Избирательном Кодексе Армении будут внесены существенные изменения
|Beeline, Юнибанк и Mobile Centre запустили партнерский проект по продаже смартфонов в рассрочку
|Москва о карабахском урегулировании: Для нас это очень важный вопрос
|Сотрудники полиции Армении "побывали" в домах криминальных авторитетов
|Парламентские фракции и правительство пришли к консенсусу: помимо правительственной будет создана также парламентская группа по реформированию ИК
|ACBA-Credit Agricole Bank теперь договорился и с Ардшинбанком по проекту "Единая банкоматная сеть"
|Реализацией реформ в армянском избирательном законодательстве займется комиссия при премьер-министре республики
|Полиция Армении подтвердила факт проведения обысков в компании "Секьюрити дрим"
|Самвел Бабаян о бывших властях Армении: Все они прекрасно знали о всех преступлениях, все они коррупционеры
|По подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов задержан родственник Манвела Григоряна
|В Баку решили присвоить "лавры" Пашиняна
|Вопросом квалификации благотворительных программ отныне будет заниматься правительство Армении
|В Минобороны Армении поздравили Закира Гасанова с "освобождением десятков тысяч километров собственных земель"
|В Армении будут ограничены полномочия республиканской призывной комиссии
|В Аванском подразделении Союза добровольцев "Еркрапа" проведен обыск
|Шармазанов: Генсеком ПАЧЭС должен быть избран представитель государства, не имеющего конфликтов со странами-членами
|Советник президента Арцаха представил хронологию развития ситуации на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск
|Депутат: Манвел Григорян не входит даже в сотню крупных коррупционеров Армении
|Порошенко определился с послом Украины в Армении
|Суд принял решение об аресте Манвела Григоряна
|Мнацаканян представил Хану новую программу правительства Армении и внешнеполитические приоритеты
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 20-го июня
|Военнослужащие военной полиции Армении могут пройти подготовку в Германии
|Премьер-министр РА ознакомился с программами компании "Синопсис Армения"
|Премьер: Армения и Япония обладают большим потенциалом для повышения уровня двустороннего взаимодействия на качественно новый уровень
|Премьер-министр Армении принял посла Ливана
|Армяно-британское сотрудничество в сфере образования станет продолжительным
|Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
|Елена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шагов
|В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
|Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры
|Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом
|Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
|Сергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающееся
|Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
|Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»
|Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
|Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
|Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и Израилем придает Армении больше шансов на развитие
|Андрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездой
|Рубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного Кавказа
|Нил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулирования
|Томас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобности
|Лоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и Азербайджана
|Вагаршак Арутюнян:Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативность
|Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
|Саро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
|Киро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысяч
|Эрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет меняться
|Армен Мартиросян:Стремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружению
|Расим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом году
|Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
|Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
|Сурен Азатян: Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для обеспечения безопасного развития атомной энергетики
|Вардан Восканян: Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
|Генерал Манвел Григорян останется под стражей
|Газета: В сентябре в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, а до этого премьер Пашинян подаст в отставку
|Самвел Бабаян считает, что Арцаху до 2020 года нужна стабильность
|Советник президента Арцаха видит опасные тенденции на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, чреватых новой экскалацией
|Армия обороны Арцаха выступила с заявлением относительно последних действий Азербайджана
|Армения придает важность долгосрочному сотрудничеству с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы
|Министр: Разрешение карабахского конфликта было и остается приоритетом не только внешней политики Армении, но всей ее системы государственности и безопасности
|От занимаемых должностей освобождены Нарек Саркисян и Мартин Саркисян
|В Москве на Тверской прошла презентация новой диаспоральной организации, созданной в противовес САР
|Атом Джанджухазян: Любая критика в адрес программы нового кабмина - это всего лишь плод личных субъективных представлений
|В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
|Посол: Болгария ратифицирует рамочное соглашение Армения-ЕС до конца июня
|МИД России представил детали повестки предстоящей встречи Лавров-Мнацаканян
|Алиев надеется, что новое руководство Армении не будет повторять "ошибок прежней власти" по урегулированию карабахского конфликта
|Премьер Израиля перенес дебаты в Кнессете о геноциде армян до завершения выборов в Турции
|Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры
|Правительство Армении представило свою программу: от повышения доверия населения к правоохранительным органам и внеочередных выборов, до приоритетов внешней политики
|МИД: В карабахских переговорах решающим должен быть голос Степанакерта
|Посол: Благодаря усилиям Казахстана впервые с начала военного конфликта в САР удалось усадить правительство и вооруженные оппозиционные группы за один стол переговоров (video)
|Армения планирует иметь при своем посольстве в Ливане и Казахстане военного атташе
|Пашинян: Ереван придает особое значение развитию армяно-иранских отношений
|Глава МИД: Статус Арцаха и обеспечение безопасности - приоритет Армении в переговорах
|Ереван: Армения намерена еще больше развивать армяно-американское дружественное партнерство
|Ереван: Армения придает важность усилиям Франции по урегулированию карабахского конфликта
|В Госдепе США настоятельно призвали стороны карабахского конфликта как можно скорее возобновить переговоры
|НИУ обороны РА: Манипулирование именем главы исполнительной власти РА недопустимо
|Премьер-министр Армении подтвердил свое предложение о приостановлении действия камер наблюдения и радаров
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Посол: США готовы оказать всяческое содействие новому правительству Армении
|Тарон Маргарян вышел к народу, но отказывается подавать в отставку