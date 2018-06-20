Среда, 20 Июня 2018 20:44

АрмИнфо. Правительство Арцаха не предоставляло каких- либо машин союзу добровольцев <Еркрапа>. Об этом на своей странице в соцсети Facbook написал бывший госминистр Арцаха Араик Арутюнян.

В заявлении, распространенном экс-госминитром, в частности, говорится: "Разоблачения, связанные с депутатом-генералом, главой СДЕ Манвелом Григоряном, шокировали всех и лично для меня были болезненными. В результате этих разоблачений возникли вопросы, которые нуждаются в ответах. Несмотря на то, что мы все должны дожидаться конца следствия для того, чтобы дать окончательную оценку случившемуся, тем не менее, в связи с тем, что некоторые люд и пытаются спекулировать именем правительства и властей Арцаха, считаю нужным официально заявить, что со стороны правительства НКР никаких машин не было передано Союзу добровольцев <Еркрапа". По всем фактам гуманитарной помощи, по процессам их получения и распределения мы в свое время представили детальные отчеты. Более того, хотел бы представить следующие разъяснения:

1. 4 апреля 2016 года Правительством Арцаха под руководством премьер-министра был создан оперативный штаб с целью скоординировать процесс получения и распределения помощи. Он действовал в течение 3-4 месяцев. Мы подвели итог общей работы к концу того же года.

2. В течение этого периода правительство получило разнообразную помощь, в том числе финансовую, продовольственную, техническую и так далее. Ряд организаций и частных лиц пожертвовали Арцаху машины, которые были переданы Армии обороны, а остальные государственным органам.

3. Что касается финансовых пожертвований, переданных на специальный счет правительства, мы также представили прозрачный и публичный отчет.

4. Отмечу, что кроме публикации отчетов о распределении финансовой и материальной помощи, мы до августа 2016 года организовывали посещения передовой линии общественными и политическими деятелями. В них участвовали различные должностные лица и политики Армении, в том числе нынешний премьер-министр Никол Пашинян. Это я считаю одним из показателей прозрачной деятельности моего оперативного штаба.

5. Добавлю, что помощь оказали также ряд отдельных лиц, групп и организаций, которые доставляли их напрямую адресатам без посредничества Правительства НКР. Этот процесс никак не координировался Правительством Арцаха. Союз добровольцев Еркрапа, вероятно, получил такие пожертвования, но в какой форме и в каком размере правительство и власти Арцаха не знали и не могли знать>.