Среда, 20 Июня 2018 19:55

АрмИнфо. Риски Амулсарской программы недооценены. На месторождении превалируют породы, впитывающие и выделяющие кислоту, которая угрожает биоразнообразию, и здоровью людей.

Об этом в ходе презентации 20 июня, на которой представили результаты исследования документов компании Lydian International, занимающейся эксплуатацией золоторудного месторождения в Амулсаре, заявила американский эксперт по экологическим вопросам, доктор Энн Маэст.

<При исследовании потенциала кислотного дренажа в первую очередь особое внимание необходимо уделить уровню сбалансированности пород, впитывающих и выделяющих кислоту. На Амулсарском месторождении подобного баланса нет, так как преобладают породы, выделяющие кислоту>, - пояснила она. Кислотный дренаж, по ее словам, образуется не сразу, а несколько позже и способен повлиять на повышение концентрации тяжелых металлов, которые являются угрозой и несут токсичный вред на качество воды. В этом Э. Маэст заметила, что есть необходимость в проведении дополнительной полноценной оценки проекта, чтобы предпринять правильные меры по предотвращению стока загрязненных вод в смежные питьевые источники. Кроме того, она отметила, что компания изучила недостаточное количество образцов материалов пород, а также для тестирования водных стоков был отведен слишком малый срок. <Следовательно, риски от эксплуатации Амулсарского месторождения и потенциал кислотного дренажа компания Lydian International недооценила>,- сказала эксперт.

Она отметила, что заявления компании о том, что эксплуатация Амулсарского месторождения не повлияет на качество минеральных вод курортного городка Джермук и другие источники на смежных территориях вызывают удивление. Компания дала свой прогноз относительно сточных вод с полигона твердых металлических отходов, который, по оценкам экспертов, не соответствуют результатам исследований. <Мы полагаем, что есть необходимость в переоценке проекта и проведении повторного исследования, в частности, геохимических пород>, - сказала Э. Маэст, отметив, что породы, содержащие высокий уровень сульфида, не были исследованы.

Отметим, что исследования рисков Амулсарского проекты было проведено по заказу Арута Бронозяна - химического инженера, специалиста по очищению индустриальных вод, который проживает в США. Отвечая на вопрос АрмИнфо, он отметил, что идея проведения подобного исследования возникла еще в 2014 году в Лос-Анджелесе после встречи с представителями Lydian International. <После этой встречи я отправил им письмо, в котором содержалось порядка 50 вопросов. Мне ответили. Но когда я узнал о месте, где будет проходить золотодобыча, я понял, что есть необходимость в более детальном изучении проекта>, - сказал он. Для проведения исследования, А. Бронозян провел собеседования порядка с 40 специалистами, в результате чего выбрал 4 лучших из Австралии, Канады и США. <Я просто хотел увидеть реальную картину во избежание негативных последствий>, - подчеркнул он.

<Мы не имеем права останавливать, либо закрывать месторождение. Мы просто представили профессионально-научный доклад, так как биохимическая оценка и кислотный дренаж является ключевым объектом исследования в горнорудной отрасли и считается серьезной долгосрочной проблемой в области охраны окружающей среды>, - заключил он.

В частности доктор Андре Соболевский отметил, что для очистки воды необходима активная система очищения с применением извести, тогда как компания Lydian International предусматривает пассивную. <Я сам проектировал подобные системы и знаю, как они работают. Пассивная система предусмотрена для нейтрального дренажа, а не для кислотного. То есть предусмотренный вариант компании не соответствует реальной картине>, - подчеркнул эксперт.

Кроме того, он отметил, что издержки компании на рекультивацию недостаточны для закрытия месторождения. В случае если проект провалиться, эти расходы станут тяжелым финансовым бременем для армянского народа. По мнению эксперта, правительство и народ Армении должны потребовать у Lydian International доказательства своей способности предотвратить отток из кислотного дренажа во избежание долгосрочной деградацией окружающей среды.

Между тем, специалист американской компании Global Resource Engineering , квалифицированный специалист соответствующего канадского законодательства Ларри Брекенридж, который участвовал в разработке и реализации экологического управления Амулсарской программы, отметил: <Как специалисту в области экологии, имеющему 20- летний опыт в более чем 10 горнодобывающих программах, мне очень жаль, что консультанты Арута Бронозяна написали ряд критикующих докладов по поводу Амулсарской программы, не принимая участия в каких-либо исследованиях проводимых на Амулсарском месторождении, не общаясь со специалистами компании и не обсуждая со мной каких-либо вопросов>.

В частности он отметил, что в 2018 году эксперты, привлеченные Бронозяном, отказались от участия в обсуждениях за круглым столом, по приглашению Министерства охраны окружающей среды, предпочтя подготовить следующий доклад, основанный на ограниченных сведениях и на неверных комментариях, предоставленного компанией исследования.

По его словам, Lydian International опубликовала оценку социального и экологического влияния в 2015 и 2016 годах. После этого, как и было предусмотрено программой, была проведена колоссальная работа по управлению кислотным дренажем. <Мы имеем достаточно доказательств того, что выбранные нами методы эффективны и посредством лучших современных стандартов мы будем управлять любой потенциальной проблемой, касающейся пород кислотного дренажа>, - подчеркнул эксперт. Кроме того, он добавил, что кислотный дренаж является проблемой всех горнодобывающих программ. <Так как мы в рамках Амулсарской программы применяем лучшие методы по управлению рисками, то следить за применением этих методов и в других горнодобывающих программах исходит из интересов всех граждан. В этом плане, буду рад, если наша работа поможет всем заинтересованным сторонам быть более осведомленными о существующей проблеме>, - заключил он.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают также крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе IFC и EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.