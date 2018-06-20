Среда, 20 Июня 2018 18:59

АрмИнфо. Министр обороны Давид Тоноян 20 июня принял посол Ливана в Армении Маю Дагер.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, Тоноян представил нынешний уровень армяно-ливанского сотрудничества в области обороны и направления, представляющие взаимный интерес. Он отметил целесообразность модернизирования правовых рамок сотрудничества и активизии военно-политического диалога на высоком уровне.

Давид Тоноян сообщил послу, что правительство Армении одобрило предложение Министерства обороны назначить военного атташе Армении в Ливане, что даст новую возможность для развития двустороннего сотрудничества в области обороны.

В свою очередь посол Дагер отметила готовность ливанской стороны вывести армяно-ливанское сотрудничество в сфере обороны на более высокий уровень.

В ходе встречи стороны обсудили также ряд других вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством и региональной безопасностью.