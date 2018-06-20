Среда, 20 Июня 2018 18:57

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян 20 июня принял посла Греции в Армении Нафсику Нанси Эву Врайла. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в ходе встречи стороны вопросы, касающиеся армяно-греческого сотрудничества в сфере обороны.

Также собеседники коснулись положений проекта обновленного Межправительственного соглашения, и перспектив сотрудничества в военной и военно-технической областях после его подписания.

Министр обороны отметил, что мероприятия , запланированные министерствами обороны Армении и Греции на 2018 год будут продолжены, поскольку они касаются областей, представляющих взаимный интерес.

В свою очередь посол Греции в Армении подтвердила готовность греческой стороны продолжить и развивать сотрудничество с Министерством обороны Армении, подчеркнув, в частности, сотрудничество в сфере военного образования.

В ходе встречи собеседники также обсудили возможность сотрудничества в области безопасности и обороны в рамках НАТО и ЕС.