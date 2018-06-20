Среда, 20 Июня 2018 18:19

АрмИнфо. В рамках новой акции, которая продлится до 31 августа, Конверс Банк существенно улучшил условия автокредитования, сделав автокредиты доступными для большего числа клиентов. Об этом говорится в официальном сообщении Банка.

Согласно источнику, Банк предлагает клиентам кредиты в драмах со сроком погашения до 84 месяцев (годовая процентная ставка - начиная с 11%), с предоплатой в размере 0-10%. Максимальная сумма кредита - 12 млн. драмов. Страхование закладываемого имущества в рамках акции не требуется, а соответствующее решение принимается в течение одного дня.

Кроме того, для приобретения автомобиля с первичного рынка оценка транспортного средства не требуется. В качестве залоговой стоимости, за основу принимается цена продажи автомобиля компанией-продавцом, представленная клиентом.

Подробно с акцией можно ознакомиться, перейдя по следующей ссылке:https://conversebank.am/hy/actionmobil/.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.03.2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк входит в TOP-5 по объему розничных кредитов - 73.8 млрд драмов ($153.8 млн), обеспечив годовой рост на 34,4%. В общем кредитном портфеле Банка доля розничного кредитования превышает 45%, а в суммарных розничных кредитах по рынку на долю Конверс Банка приходится порядка 9%. Первый квартал 2018 года Банк завершил с прибылью в 1.01 млрд драмов ($2.1 млн), с обеспечением годового роста в 2,6 раз. По ипотечному портфелю и объему средств на кредитных картах Конверс Банк входит в TOP-3.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%. Филиальная сеть Банка насчитывает 34 подразделения, из коих 13 расположены в Ереване, 20 - в областях Армении и 1 - в НКР.