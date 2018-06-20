Среда, 20 Июня 2018 16:49

АрмИнфо. В Избирательном Кодексе Армении будут внесены существенные поправки. Об этом 20 июня в беседе с журналистами заявил секретарь правительственной рабочей группы по реформированию ИК, глава Общественной организации "Осведомленный гражданин" Даниел Иоаннисян.

Он отметил, что Избирательный Кодекс имеет ряд недостатков, в частности, по положениям, регулирующим порядок проведения досрочных выборов. "Конституционный срок проведения досрочных выборов составляет 30-45 дней, но есть функции, которые должны выполняться различными органами, например, за два месяца до выборов. К примеру, президент назначает выборы через 35 дней, однако, каким образом за 2 месяца до выборов может разработать методологию Комиссия по общественному телевидению и радио, или как может полиция за 40 дней до выборов составить избирательные списки, а это также является обязательным требованием действующего ИК. То есть в законе есть серьезные недоработки, связанные со сроками досрочных выборов. Таким образом, многочисленные положения ИК нужно изменить, и это, по-моему, не подлежит обсуждению",- заявил Иоаннисян.

Он также подчеркнул, что рабочая группа предлагает полностью упразднить рейтинговую систему выборов. "Также обсуждается вопрос об изменении системы выборов в органы местного самоуправления",- отметил эксперт.

Что касается нововведений в проекте ИК, Иоанисян подчернил, что одним из обсуждаемых механизмов исключения двойного голосования является снятие отпечатков пальцев при помощи бесцветных чернил. Следующее нововведение заключается в том, что отныне избиратели не должны будут ручкой делать отметки в бюллетенях: "Будет достаточным лишь, чтобы избиратель поместил в конверт бюллетень с названием избираемой им политической силы".