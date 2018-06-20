﻿
 Среда, 20 Июня 2018 16:07

Beeline, Юнибанк и Mobile Centre запустили партнерский проект по продаже смартфонов в рассрочку

Beeline, Юнибанк и Mobile Centre запустили партнерский проект по продаже смартфонов в рассрочку

АрмИнфо. Beeline, Mobile Centre и Юнибанк объявляют о старте партнерской программы по продаже смартфонов. В рамках проекта клиенты могут в рассрочку приобрести любой смартфон стоимостью более 30 000 драмов во всех магазинах Mobile Centre.

По условиям рассрочки клиент поэтапно оплачивает только стоимость смартфона в течение 12, 18 или 24 месяцев. Вместо процентов и дополнительных выплат клиент платит только за тарифный план, к которому подключился. Подключиться можно к действующим на рынке тарифным планам «Смарт» с ежемесячной абонентской платой от 1500 до 7500 драмов.

«Проект продажи смартфонов в рассрочку пользуется очень большой популярностью у клиентов. Мы привлекаем новых партнеров и рады возможности расширить проект благодаря сотрудничеству с Юнибанк и Mobile Centre. Теперь программа, в рамках которой клиент приобретает телефон в рассрочку и платит только за него и свою связь, стала доступна еще большему числу клиентов. Никаких «скрытых» выплат, и это максимально созвучно тому, что с Beeline просто и удобно», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

«В магазинах Mobile Centre наши клиенты могут купить телефоны в рассрочку, по условиям которой цена телефона не меняется, а клиент не платит банковские проценты», - отметил учредитель компании Mobile Centre Артур Петросян.

Предложение действует в офисах продаж и обслуживания Beeline и в магазинах Mobile Centre.

Дополнительную информацию о программе, а также о тарифных планах «Смарт» можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в офисах Beeline.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Экс-госминистр НКР: Правительство Арцаха не предоставляло каких-либо машин союзу добровольцев <Еркрапа>Экс-госминистр НКР: Правительство Арцаха не предоставляло каких-либо машин союзу добровольцев <Еркрапа>
Эксперт: Риски Амулсарской программы недооценены, она нуждается в пересмотреЭксперт: Риски Амулсарской программы недооценены, она нуждается в пересмотре
СК Армении выявил злоупотребления в воинской части N, 3 лицам предъявлено обвинениеСК Армении выявил злоупотребления в воинской части N, 3 лицам предъявлено обвинение
Министр обороны и посол Ливана в Армении обсудили перспективы сотрудничестваМинистр обороны и посол Ливана в Армении обсудили перспективы сотрудничества
Министр обороны и посол Греции в Армении обсудили перспективы сотрудничествМинистр обороны и посол Греции в Армении обсудили перспективы сотрудничеств
Конверс Банк улучшил условия автокредитованияКонверс Банк улучшил условия автокредитования
Артак Тоноян назначен командующим бригадой миротворческих сил ВС РА.Артак Тоноян назначен командующим бригадой миротворческих сил ВС РА.
Ашотян: Избирательные реформы должны проводиться при политическом консенсусеАшотян: Избирательные реформы должны проводиться при политическом консенсусе
Даниел Иоаннисян: В Избирательном Кодексе Армении будут внесены существенные измененияДаниел Иоаннисян: В Избирательном Кодексе Армении будут внесены существенные изменения
Beeline, Юнибанк и Mobile Centre запустили партнерский проект по продаже смартфонов в рассрочкуBeeline, Юнибанк и Mobile Centre запустили партнерский проект по продаже смартфонов в рассрочку
Москва о карабахском урегулировании: Для нас это очень важный вопросМосква о карабахском урегулировании: Для нас это очень важный вопрос
Сотрудники полиции Армении Сотрудники полиции Армении "побывали" в домах криминальных авторитетов
Парламентские фракции и правительство пришли к консенсусу: помимо правительственной будет создана также парламентская группа по реформированию ИКПарламентские фракции и правительство пришли к консенсусу: помимо правительственной будет создана также парламентская группа по реформированию ИК
ACBA-Credit Agricole Bank теперь договорился и с Ардшинбанком по проекту  ACBA-Credit Agricole Bank теперь договорился и с Ардшинбанком по проекту  "Единая банкоматная сеть"
Реализацией реформ в армянском избирательном законодательстве займется комиссия при премьер-министре республикиРеализацией реформ в армянском избирательном законодательстве займется комиссия при премьер-министре республики
Полиция Армении подтвердила факт проведения обысков в компании Полиция Армении подтвердила факт проведения обысков в компании "Секьюрити дрим"
Самвел Бабаян о бывших властях Армении: Все они прекрасно знали о всех преступлениях, все они коррупционерыСамвел Бабаян о бывших властях Армении: Все они прекрасно знали о всех преступлениях, все они коррупционеры
По подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов задержан родственник Манвела ГригорянаПо подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов задержан родственник Манвела Григоряна
В Баку решили присвоить В Баку решили присвоить "лавры" Пашиняна
Вопросом квалификации благотворительных программ отныне будет заниматься правительство АрменииВопросом квалификации благотворительных программ отныне будет заниматься правительство Армении
В Минобороны Армении поздравили Закира Гасанова с В Минобороны Армении поздравили Закира Гасанова с "освобождением десятков тысяч километров собственных земель"
В Армении будут ограничены полномочия республиканской призывной комиссииВ Армении будут ограничены полномочия республиканской призывной комиссии
В Аванском подразделении Союза добровольцев В Аванском подразделении Союза добровольцев "Еркрапа" проведен обыск
Шармазанов: Генсеком ПАЧЭС должен быть избран представитель государства, не имеющего конфликтов со странами-членамиШармазанов: Генсеком ПАЧЭС должен быть избран представитель государства, не имеющего конфликтов со странами-членами
Советник президента Арцаха представил хронологию развития ситуации на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войскСоветник президента Арцаха представил хронологию развития ситуации на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск
Депутат: Манвел Григорян не входит даже в сотню крупных коррупционеров АрменииДепутат: Манвел Григорян не входит даже в сотню крупных коррупционеров Армении
Порошенко определился с послом Украины в АрменииПорошенко определился с послом Украины в Армении
Суд принял решение об аресте Манвела ГригорянаСуд принял решение об аресте Манвела Григоряна
Мнацаканян представил Хану новую программу правительства Армении и внешнеполитические приоритетыМнацаканян представил Хану новую программу правительства Армении и внешнеполитические приоритеты
Электросети Армении предупреждают об отключениях 20-го июняЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 20-го июня
Военнослужащие военной полиции Армении могут пройти подготовку в ГерманииВоеннослужащие военной полиции Армении могут пройти подготовку в Германии
Премьер-министр РА ознакомился с программами компании Премьер-министр РА ознакомился с программами компании "Синопсис Армения"
Премьер: Армения и Япония обладают большим потенциалом для повышения уровня двустороннего взаимодействия на качественно новый уровеньПремьер: Армения и Япония обладают большим потенциалом для повышения уровня двустороннего взаимодействия на качественно новый уровень
Премьер-министр Армении принял посла ЛиванаПремьер-министр Армении принял посла Ливана
Армяно-британское сотрудничество в сфере образования станет продолжительнымАрмяно-британское сотрудничество в сфере образования станет продолжительным
Армения и Япония обсуждают возможности реализации совместных программАрмения и Япония обсуждают возможности реализации совместных программ
Генштаб Армении заверяет: Принципиальная позиция военно-политического руководства страны - борьба с коррупциейГенштаб Армении заверяет: Принципиальная позиция военно-политического руководства страны - борьба с коррупцией
Министр обороны Армении и посол России обсудили пути развития дальнейшего сотрудничестваМинистр обороны Армении и посол России обсудили пути развития дальнейшего сотрудничества
Экс министр обороны: Полномочные структуры должны дознаться, как продукты для солдат оказались в доме Манвела ГригорянаЭкс министр обороны: Полномочные структуры должны дознаться, как продукты для солдат оказались в доме Манвела Григоряна
Армения и Польша отмечают важность углубления оборонного сотрудничестваАрмения и Польша отмечают важность углубления оборонного сотрудничества
Ряд руководителей Общественного телевидения Армении подали в отставкуРяд руководителей Общественного телевидения Армении подали в отставку
Beeline: Смартфон Beeline Smart 8 стал еще доступнееBeeline: Смартфон Beeline Smart 8 стал еще доступнее
"Ъ": Москва хочет поставить Еревану истребители Су-30СМ ранее 2024 года
Генпрокурор Армении: В связи с делом по 1-му марта у нас есть большие ожиданияГенпрокурор Армении: В связи с делом по 1-му марта у нас есть большие ожидания
По инициативе компании GeoProMining жители села Сотк получили возможность бесплатного медобследования (video)По инициативе компании GeoProMining жители села Сотк получили возможность бесплатного медобследования (video)
Полиция Армении обнаружила машины, груженные мясными консервами с надписью Полиция Армении обнаружила машины, груженные мясными консервами с надписью "Продаже не подлежит, для солдата"
Гагик Царукян предложил правительству исключить имя его сына из списка молодых людей, которые могут пользоваться отсрочкой от обязательной воинской службыГагик Царукян предложил правительству исключить имя его сына из списка молодых людей, которые могут пользоваться отсрочкой от обязательной воинской службы
Генерал Манвел Григорян останется под стражейГенерал Манвел Григорян останется под стражей
ВС Азербайджана сбили беспилотник Армии обороны АрцахаВС Азербайджана сбили беспилотник Армии обороны Арцаха
Французские парламентарии посетили Французские парламентарии посетили "Цицернакаберд" и отдали дань уважения памяти жертвам Геноцида армян
Глава МИД Армении и французские депутаты обсудили карабахский конфликтГлава МИД Армении и французские депутаты обсудили карабахский конфликт
Полиция обыскала машины экс-главы КГД: в них было найдено оружие (video)Полиция обыскала машины экс-главы КГД: в них было найдено оружие (video)
Глава МИД Армении и европарламентарии отмечают важность начала диалога о либерализации визового режимаГлава МИД Армении и европарламентарии отмечают важность начала диалога о либерализации визового режима
Генпрокурор: Члены семьи Манвела Григоряна причастны к совершенным им преступлениямГенпрокурор: Члены семьи Манвела Григоряна причастны к совершенным им преступлениям
Парламент Армении удовлетворил ходатайство генпрокурора о лишении депутатской неприкосновенности Манвела Григоряна.Парламент Армении удовлетворил ходатайство генпрокурора о лишении депутатской неприкосновенности Манвела Григоряна.
Турецкий историк: Лишь извинений в случае признания Турцией Геноцида армян будет недостаточноТурецкий историк: Лишь извинений в случае признания Турцией Геноцида армян будет недостаточно
В парламенте Армении проходит тайное голосование по по вопросу лишения Манвела Григоряна депутатской неприкосновенностиВ парламенте Армении проходит тайное голосование по по вопросу лишения Манвела Григоряна депутатской неприкосновенности
Генпрокурор Армении представил ходатайство о лишении Манвела Григоряна депутатской неприкосновенности в целях привлечения его к уголовной ответственностиГенпрокурор Армении представил ходатайство о лишении Манвела Григоряна депутатской неприкосновенности в целях привлечения его к уголовной ответственности
Делегация Министерства обороны Армении обсудит со своими российскими коллегами вопросы применения положений соглашения  Делегация Министерства обороны Армении обсудит со своими российскими коллегами вопросы применения положений соглашения  "О создании объединенной региональной системы ПВО"
Представитель Армении вышел во второй этап телепроекта РУСАЛа <Настоящие истории>Представитель Армении вышел во второй этап телепроекта РУСАЛа <Настоящие истории>

Интервью
Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса АрменииДан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
Елена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шаговЕлена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шагов
В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом ПашиняномВ Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры  Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры  
Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военныхРачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимуществаСмбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
Смбат Насибян: Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом        
Ованес Игитян : Под давлением Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
Сергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающеесяСергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающееся
Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликтаАрман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»
Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядкаМанвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и  Израилем придает Армении больше шансов на развитие  Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и  Израилем придает Армении больше шансов на развитие  
Андрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездойАндрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездой
Рубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного КавказаРубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного Кавказа
Нил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулированияНил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулирования
Томас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобностиТомас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобности
Лоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и АзербайджанаЛоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и Азербайджана
Вагаршак Арутюнян:Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативностьВагаршак Арутюнян:Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативность
Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента АрменииАрам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
Саро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента АрменииСаро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
Киро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысячКиро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысяч
Эрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет менятьсяЭрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет меняться
Армен Мартиросян:Стремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружениюАрмен Мартиросян:Стремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружению
Расим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом годуРасим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом году
Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этническийГагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
Сурен Азатян: Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для  обеспечения безопасного развития атомной энергетики Сурен Азатян: Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для  обеспечения безопасного развития атомной энергетики
Вардан Восканян: Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкцийВардан Восканян: Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
Комментируемые
Генерал Манвел Григорян останется под стражейГенерал Манвел Григорян останется под стражей
Газета: В сентябре в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, а до этого премьер Пашинян подаст в отставкуГазета: В сентябре в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, а до этого премьер Пашинян подаст в отставку
Самвел Бабаян считает, что Арцаху до 2020 года нужна стабильностьСамвел Бабаян считает, что Арцаху до 2020 года нужна стабильность
Советник президента Арцаха видит опасные тенденции на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, чреватых новой экскалациейСоветник президента Арцаха видит опасные тенденции на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, чреватых новой экскалацией
Армия обороны Арцаха выступила с заявлением относительно последних действий АзербайджанаАрмия обороны Арцаха выступила с заявлением относительно последних действий Азербайджана
Армения придает важность долгосрочному сотрудничеству с Конгрессом местных и региональных властей Совета ЕвропыАрмения придает важность долгосрочному сотрудничеству с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы
Министр: Разрешение карабахского конфликта было и остается приоритетом не только  внешней политики Армении, но всей ее системы государственности и безопасностиМинистр: Разрешение карабахского конфликта было и остается приоритетом не только  внешней политики Армении, но всей ее системы государственности и безопасности
От занимаемых должностей освобождены Нарек Саркисян и Мартин СаркисянОт занимаемых должностей освобождены Нарек Саркисян и Мартин Саркисян
В Москве на Тверской прошла презентация новой диаспоральной организации, созданной в противовес САРВ Москве на Тверской прошла презентация новой диаспоральной организации, созданной в противовес САР
Атом Джанджухазян: Любая критика в адрес программы нового кабмина - это всего лишь плод личных субъективных представленийАтом Джанджухазян: Любая критика в адрес программы нового кабмина - это всего лишь плод личных субъективных представлений
В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом ПашиняномВ Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
Посол: Болгария ратифицирует рамочное соглашение Армения-ЕС до конца июняПосол: Болгария ратифицирует рамочное соглашение Армения-ЕС до конца июня
МИД России представил детали повестки предстоящей встречи Лавров-МнацаканянМИД России представил детали повестки предстоящей встречи Лавров-Мнацаканян
Алиев надеется, что новое руководство Армении не будет повторять Алиев надеется, что новое руководство Армении не будет повторять "ошибок прежней власти" по урегулированию карабахского конфликта
Премьер Израиля перенес дебаты в Кнессете о геноциде армян до завершения выборов в ТурцииПремьер Израиля перенес дебаты в Кнессете о геноциде армян до завершения выборов в Турции
Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры  Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры  
Правительство Армении представило свою программу: от повышения доверия населения к правоохранительным органам и внеочередных выборов, до приоритетов внешней политикиПравительство Армении представило свою программу: от повышения доверия населения к правоохранительным органам и внеочередных выборов, до приоритетов внешней политики
МИД: В карабахских переговорах решающим должен быть голос СтепанакертаМИД: В карабахских переговорах решающим должен быть голос Степанакерта
Посол: Благодаря усилиям Казахстана впервые с начала военного конфликта в САР удалось усадить правительство и вооруженные оппозиционные группы за один стол переговоров (video)Посол: Благодаря усилиям Казахстана впервые с начала военного конфликта в САР удалось усадить правительство и вооруженные оппозиционные группы за один стол переговоров (video)
Армения планирует иметь при своем посольстве в Ливане и Казахстане военного атташеАрмения планирует иметь при своем посольстве в Ливане и Казахстане военного атташе
Пашинян: Ереван придает особое значение развитию армяно-иранских отношенийПашинян: Ереван придает особое значение развитию армяно-иранских отношений
Глава МИД: Статус Арцаха и обеспечение безопасности - приоритет Армении в переговорахГлава МИД: Статус Арцаха и обеспечение безопасности - приоритет Армении в переговорах
Ереван: Армения намерена еще больше развивать армяно-американское дружественное партнерствоЕреван: Армения намерена еще больше развивать армяно-американское дружественное партнерство
Ереван: Армения придает важность усилиям Франции по урегулированию карабахского конфликтаЕреван: Армения придает важность усилиям Франции по урегулированию карабахского конфликта
В Госдепе США настоятельно призвали стороны карабахского конфликта как можно скорее возобновить переговорыВ Госдепе США настоятельно призвали стороны карабахского конфликта как можно скорее возобновить переговоры
НИУ обороны РА: Манипулирование именем главы исполнительной власти РА недопустимоНИУ обороны РА: Манипулирование именем главы исполнительной власти РА недопустимо
Премьер-министр Армении подтвердил свое предложение о приостановлении действия камер наблюдения и радаровПремьер-министр Армении подтвердил свое предложение о приостановлении действия камер наблюдения и радаров
Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимуществаСмбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
Посол: США готовы оказать всяческое содействие новому правительству АрменииПосол: США готовы оказать всяческое содействие новому правительству Армении
Тарон Маргарян вышел к народу, но отказывается подавать в отставкуТарон Маргарян вышел к народу, но отказывается подавать в отставку
Поиск по дням

2013 , 2014