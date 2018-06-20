Среда, 20 Июня 2018 16:07

АрмИнфо. Beeline, Mobile Centre и Юнибанк объявляют о старте партнерской программы по продаже смартфонов. В рамках проекта клиенты могут в рассрочку приобрести любой смартфон стоимостью более 30 000 драмов во всех магазинах Mobile Centre.

По условиям рассрочки клиент поэтапно оплачивает только стоимость смартфона в течение 12, 18 или 24 месяцев. Вместо процентов и дополнительных выплат клиент платит только за тарифный план, к которому подключился. Подключиться можно к действующим на рынке тарифным планам «Смарт» с ежемесячной абонентской платой от 1500 до 7500 драмов.

«Проект продажи смартфонов в рассрочку пользуется очень большой популярностью у клиентов. Мы привлекаем новых партнеров и рады возможности расширить проект благодаря сотрудничеству с Юнибанк и Mobile Centre. Теперь программа, в рамках которой клиент приобретает телефон в рассрочку и платит только за него и свою связь, стала доступна еще большему числу клиентов. Никаких «скрытых» выплат, и это максимально созвучно тому, что с Beeline просто и удобно», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

«В магазинах Mobile Centre наши клиенты могут купить телефоны в рассрочку, по условиям которой цена телефона не меняется, а клиент не платит банковские проценты», - отметил учредитель компании Mobile Centre Артур Петросян.

Предложение действует в офисах продаж и обслуживания Beeline и в магазинах Mobile Centre.

Дополнительную информацию о программе, а также о тарифных планах «Смарт» можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в офисах Beeline.