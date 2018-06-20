Среда, 20 Июня 2018 16:01

АрмИнфо.Россия полностью привержена выполнению своих обязательств в качестве одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом 20 июня в ходе традиционного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров Армении и Азербайджана, Захарова в очередной раз выразила убеждение, что ответ на данный вопрос должны предоставить соответствующие ведомства РА и АР.

Вместе с тем она подчеркнула, что Россия полностью привержена выполнению своих обязательств в качестве одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Захарова также добавила, что Россия будет делать всё от нее зависящее для нахождения путей урегулирования этой проблемы. "Для нас это очень важный вопрос", - заключила официальный представитель МИД России.