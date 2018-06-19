Вторник, 19 Июня 2018 20:37

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 июня посетил компанию "Синопсис Армения". Он обошел учебный и производственный департаменты одной из ведущих ИТ-компаний, ознакомился с ее текущими и перспективными программами, новыми инициативами, направленными на развитие сферы информационных технологий.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, руководители компании подробно представили Пашиняну образовательную программу, реализуемую на основе модели сотрудничества производство-ВУЗ. Она осуществляется совместно с Национальным политехническим университетом Армении. Компания сотрудничает также с ЕГУ, Российско-Армянским (Славянским) университетом, Европейской региональной академией и другими. В ходе встречи было отмечено, что значительная часть выпускников, а также учащихся учебного департамента работают в компании, помимо научных и исследовательских работ они создают также программы Start-up.

В производственном департаменте Пашиняну сообщили о том, что в компании внедрены новые инструменты свыше 70 новых образовательных программ, стоимость каждой из которых оценивается в $1,5 млн. Глава правительства пообщался со студентами и сотрудниками компании, познакомился с их достижениями и приветствовал применение новых идей и подходов.

Пашинян отметил важность развития данной сферы, подчеркнув при этом, что она находится в числе приоритетов исполнительного органа. Он предложил представить в правительство республики программу комплексных мероприятий вокруг вышеупомянутых вопросов, так называемую "дорожную карту", c четким указанием функций и работы государства и частного сектора.