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АрмИнфо. Армения и Япония обладают большим потенциалом для порвышения уровня двустороннего взаимодействия на качественно новый уровень. Об этом 19 июня, принимая посла Японии в Армении Джуна Ямада, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.
Подчеркнув важность активизации двустороннего сотрудничества, премьер-министр РА выразил признательность правительству страны Восходящего Солнца за предоставление в дар Армении 200 новых японских автомашин. Он выразил надежду, что тесное сотрудничество между исполнительными структурами двух государств окажет содействие вовлечению японского капитала на армянский рынок.
В свою очередь, посол Ямада заверил, что предпримет все усилия в направлении укрепления армяно-японского сотрудничества, в том числе, в экономической сфере в целях реализации инвестиционных программ.
Собеседники посчитали перспективными направлениями сотрудничества такие сферы, как промышленность, информационные технологии, туризм и др. В этом контексте стороны подчеркнули важность взаимных визитов на высоком уровне. Никол Пашинян выразил признательность японской стороне за взвешенный подход в урегулировании карабахского конфликта, и добавил, что такая позиция способствует становлению в регионе мира и стабильности.
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|Премьер: Армения и Япония обладают большим потенциалом для повышения уровня двустороннего взаимодействия на качественно новый уровень
|Премьер-министр Армении принял посла Ливана
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|Глава МИД Армении и европарламентарии отмечают важность начала диалога о либерализации визового режима
|Генпрокурор: Члены семьи Манвела Григоряна причастны к совершенным им преступлениям
|Парламент Армении удовлетворил ходатайство генпрокурора о лишении депутатской неприкосновенности Манвела Григоряна.
|Турецкий историк: Лишь извинений в случае признания Турцией Геноцида армян будет недостаточно
|В парламенте Армении проходит тайное голосование по по вопросу лишения Манвела Григоряна депутатской неприкосновенности
|Генпрокурор Армении представил ходатайство о лишении Манвела Григоряна депутатской неприкосновенности в целях привлечения его к уголовной ответственности
|Делегация Министерства обороны Армении обсудит со своими российскими коллегами вопросы применения положений соглашения "О создании объединенной региональной системы ПВО"
|Представитель Армении вышел во второй этап телепроекта РУСАЛа <Настоящие истории>
|Сергей Григорян освобожден от должности руководителя администрации Аскеранского района Арцаха
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|Макаллистер: ЕС поощряет реформы избирательного кодекса Армении, на основе предложений БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии
|Пашинян рассказал делегации Европарламента о внутриполитических процессах в Армении
|Делегация МО РА отправилась в Астану
|В городе Мартиг стартовали мероприятия в рамках фестиваля "Дни Арцаха во Франции"
|Постпред Арцаха в США совершил рабочий визит в Аргентину
|Макаллистер: Мы готовы к началу диалога с Арменией о либерализации визового режима
|Дэвид Макаллистер: У карабахского конфликта нет военного пути решения
|Госконтрольная служба Армении свои первые и основные полномочия осуществит в Министерстве обороны
|Министерство обороны Армении официально снабжалo Союз добровольцев "Еркрапа" провиантом на проведение армейских сборов
|ССС: В отношении депутата Манвела Григоряна возбуждено новое уголовное дело
|Ардшинбанк предлагает спецусловия по кредиту <Мгновенный>
|Робрт Кочарян, Серж Саргсян и его брат Левон Саргсян лишились звания почетных жителей Гюмри
|Армен Ашотян: "Демократия - важный фактор стабильности и мира на Южном Кавказе"
|Ренессанс легендарного купажа. Ереванский коньячный завод перезапускает производство легендарного коньяка <Ереван> в преддверии 2800-летия столицы
|Директор СНБ Армении призвал экологов позаботиться о животных из личного зоопарка Манвела Григоряна
|Армен Саркисян отправился в зарубежное турне, он посетит Лондон, Париж и Вашингтон
|Ара Баблоян обратился к фракциям Парламента с предложением создать рабочую группу по реформированию Избирательного кодекса
|Глава СНБ: Есть группы, предпринимающие попытки нас обезвредить
|Артур Ванецян обещает новые разоблачения - привилегированных не будет
|СНБ не забыла о фонде "Ереван": Следующий видеоматериал будет о деятельности фонда
|Глава МИД и послы ОБСЕ обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Азербайджан в очередной раз пригрозил Нагорному Карабаху и обвинил Армению в попытке дестабилизации ситуации на передовой
|Эдмон Марукян: Воровать у армии и солдат недопустимо и глубоко осуждаемо
|Вице-спикер от Республиканской партии Арпине Ованнисян проголосует за лишение депутатской неприкосновенности Манвела Григоряна
|Армен Рустамян: Нельзя допустить, чтобы наши враги использовали ситуацию, связанную с Манвелом Григоряном для очернения наших героев
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