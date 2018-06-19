Вторник, 19 Июня 2018 20:23

АрмИнфо. Армения и Япония обладают большим потенциалом для порвышения уровня двустороннего взаимодействия на качественно новый уровень. Об этом 19 июня, принимая посла Японии в Армении Джуна Ямада, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Подчеркнув важность активизации двустороннего сотрудничества, премьер-министр РА выразил признательность правительству страны Восходящего Солнца за предоставление в дар Армении 200 новых японских автомашин. Он выразил надежду, что тесное сотрудничество между исполнительными структурами двух государств окажет содействие вовлечению японского капитала на армянский рынок.

В свою очередь, посол Ямада заверил, что предпримет все усилия в направлении укрепления армяно-японского сотрудничества, в том числе, в экономической сфере в целях реализации инвестиционных программ.

Собеседники посчитали перспективными направлениями сотрудничества такие сферы, как промышленность, информационные технологии, туризм и др. В этом контексте стороны подчеркнули важность взаимных визитов на высоком уровне. Никол Пашинян выразил признательность японской стороне за взвешенный подход в урегулировании карабахского конфликта, и добавил, что такая позиция способствует становлению в регионе мира и стабильности.