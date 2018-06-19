Вторник, 19 Июня 2018 20:14

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян 19 июня принял посла Ливана в Армении Майю Дагер.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, в ходе встречи собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития и углубления армяно- ливанских отношений. Никол Пашинян высоко оценил уровень двустороннего политического взаимодействия, указав на важность расширения связей в экономической сфере. "Мы видим хорошие перспективы в сотрудничестве двух государств в экономической сфере, и совемстными усилиями сможем достичь конкретных результатов", - сказал премьер-министр, добавив, что ливанские бизнесмены могут развернуть деятельность в Армении, в том числе, в трех свободных экономических зонах, в которых созданы благоприятные условия. Он также выразил признательность Ливану за свою позицию в вопросах Геноцида армян и карабахского урегулирования.

Майя Дагер подчеркнула важную роль армянской общины Ливана в политической и общественной жизни, выразив надежду, что активное сотрудничество между правительствами двух государств окажет содействие углублению и расширению двусторонних связей. Посол проинформировала, что готовится визит в Армению группы ливанских предпринимателей. Она также сообщила, что осенью Армению посетит президент Ливана, который примет участие в саммите Франкофонии.