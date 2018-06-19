Вторник, 19 Июня 2018 19:27

АрмИнфо. Подписание армяно­японского межправительственного соглашения о либерализации, поощрении и защите инвестиций станет новым стимулом для привлечения новых вложений. Об этом 19 июня в ходе встречи с министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Артуром Григоряном сообщил посол Японии в Армении Джун Ямада.

Согласно сообщению пресс-службы Минэнерго РА, посол Ямада, выразив признательность за теплый прием, отметил, что посольство Японии окажет содействие в реализации в Армении возможных совместных программ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся армяно-японского сотрудничества в сфере энергетики и природных ресурсов. Министр выразил признательность правительству Японии за оказываемое Армении содействие в сфере энергетики, выразив надежду, что нынешнее взаимодействие между двумя государствами будет иметь продолжение.

Собеседники обсудили возможности и перспективы реализации совместных программ, особенно в сферах возобновляемой энергетики и природных ресурсов.