Вторник, 19 Июня 2018 18:28

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян принял новоназначенного посла России в РА Сергея Копыркина.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, Тоноян в ходе встречи отметил, что армяно-российские межгосударственные отношения и военно-политический диалог находятся на высоком уровне, и еще больше укрепятся в намеченных для сотрудничества сферах.

В ходе встречи стороны обсудили пути дальнейшего развития армяно-российского стратегического союзнического партнерства, задачи региональной безопасности и ряд других вопросов двусторонней повестки, вызывающих взаимный интерес.