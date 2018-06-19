Вторник, 19 Июня 2018 18:24

АрмИнфо. Начальник управления оборонной политики МО РА Левон Айвазян принял, прибывшую в Армению с официальным визитом делегацию МИД Польши во главе с заместителем руководителя департамента Восточного департамента Рафалом Поборским и руководителем отдела по Кавказу департамента Востока Петром Коновроцким.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, делегацию сопровождал посол Польши в РА Павел Чеплак. На встрече обсуждались вопросы повестки армяно-польского оборонного сотрудничества, а также задачи региональной безопасности. Стороны подчеркнули важность дальнейшего углубления сотрудничества в оборонной сфере и обеспечение его непрерывного развития.