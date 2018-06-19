Вторник, 19 Июня 2018 18:00

АрмИнфо. Ряд руководителей Общественного телевидения Армении представили заявление об отставке. Об этом сообщили АрмИнфо коллеги из телеканала.

Согласно информации, накануне вечером директор новостных и аналитических программ канала Арутюн Арутюнян организовал прощальный вечер для сотрудников телеканала.

Сегодня утром сотрудников новостного отдела на совещание пригласила исполнительный директор телеканала Маргарита Григорян, в ходе к?торого Артак Ерикян (руководитель информационной службы "Оракарг"), Тарон Кохликян и Лара Аракелян (ведущие программы новостей) сообщили о том, что подали заявление об уходе. ВРИО директора информационной службы назначен редактор отдела новостей Армен Амирханян.

Попытки АрмИнфо связаться с отделом по связям с общественностью Общественного телевидения Армении не увенчались успехом.

Напомним, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал запись на своей странице в Facebook: "Ряд телекомпаний, фактически, воспользовавшись неограниченной возможностью свободы слова, решили осуществить антигосударственную пропаганду. Это, пожалуй, из тех случаев, когда добропорядочность власти некоторые вновь путают со слабостью или наивностью. Не делайте этого! Просто не делайте!".