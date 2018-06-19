|Военнослужащие военной полиции Армении могут пройти подготовку в Германии
|Премьер-министр РА ознакомился с программами компании "Синопсис Армения"
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|Госконтрольная служба Армении свои первые и основные полномочия осуществит в Министерстве обороны
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АрмИнфо. Beeline объявляет о старте специальной акции по продаже смартфона Beeline Smart 8, который до 20 августа телефон можно приобрести по цене 19 900 драмов, из коих 5500 драмов начисляется на счет абонента. Как сообщает пресс- служба компании, смартфон продается с подключением к тарифному плану <Смарт 1500>/<Смарт 1500 региональный>.
, - сказал Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.
Смартфон Beeline Smart 8 - бюджетная модель, которая оснащена 4-ядерным процессором и работает под управлением операционной системы Android 6.0. Модель оснащена 2 камерами, а сам смартфон поддерживает 2 SIM-карты и работает в сетях 2G и 3G. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в офисах Beeline.
Напомним, что ЗАО (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".
|Военнослужащие военной полиции Армении могут пройти подготовку в Германии
|Премьер-министр РА ознакомился с программами компании "Синопсис Армения"
|Премьер: Армения и Япония обладают большим потенциалом для повышения уровня двустороннего взаимодействия на качественно новый уровень
|Премьер-министр Армении принял посла Ливана
|Армяно-британское сотрудничество в сфере образования станет продолжительным
|Армения и Япония обсуждают возможности реализации совместных программ
|Генштаб Армении заверяет: Принципиальная позиция военно-политического руководства страны - борьба с коррупцией
|Министр обороны Армении и посол России обсудили пути развития дальнейшего сотрудничества
|Экс министр обороны: Полномочные структуры должны дознаться, как продукты для солдат оказались в доме Манвела Григоряна
|Армения и Польша отмечают важность углубления оборонного сотрудничества
|Ряд руководителей Общественного телевидения Армении подали в отставку
|Beeline: Смартфон Beeline Smart 8 стал еще доступнее
|"Ъ": Москва хочет поставить Еревану истребители Су-30СМ ранее 2024 года
|Генпрокурор Армении: В связи с делом по 1-му марта у нас есть большие ожидания
|По инициативе компании GeoProMining жители села Сотк получили возможность бесплатного медобследования (video)
|Полиция Армении обнаружила машины, груженные мясными консервами с надписью "Продаже не подлежит, для солдата"
|Гагик Царукян предложил правительству исключить имя его сына из списка молодых людей, которые могут пользоваться отсрочкой от обязательной воинской службы
|Генерал Манвел Григорян останется под стражей
|ВС Азербайджана сбили беспилотник Армии обороны Арцаха
|Французские парламентарии посетили "Цицернакаберд" и отдали дань уважения памяти жертвам Геноцида армян
|Глава МИД Армении и французские депутаты обсудили карабахский конфликт
|Полиция обыскала машины экс-главы КГД: в них было найдено оружие (video)
|Глава МИД Армении и европарламентарии отмечают важность начала диалога о либерализации визового режима
|Генпрокурор: Члены семьи Манвела Григоряна причастны к совершенным им преступлениям
|Парламент Армении удовлетворил ходатайство генпрокурора о лишении депутатской неприкосновенности Манвела Григоряна.
|Турецкий историк: Лишь извинений в случае признания Турцией Геноцида армян будет недостаточно
|В парламенте Армении проходит тайное голосование по по вопросу лишения Манвела Григоряна депутатской неприкосновенности
|Генпрокурор Армении представил ходатайство о лишении Манвела Григоряна депутатской неприкосновенности в целях привлечения его к уголовной ответственности
|Делегация Министерства обороны Армении обсудит со своими российскими коллегами вопросы применения положений соглашения "О создании объединенной региональной системы ПВО"
|Представитель Армении вышел во второй этап телепроекта РУСАЛа <Настоящие истории>
|Сергей Григорян освобожден от должности руководителя администрации Аскеранского района Арцаха
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 19-го июня
|Макаллистер: Успешная реализация рамочного соглашения Армения-ЕС важна с точки зрения дальнейшей модернизации Армении
|Макаллистер: ЕС поощряет реформы избирательного кодекса Армении, на основе предложений БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии
|Пашинян рассказал делегации Европарламента о внутриполитических процессах в Армении
|Делегация МО РА отправилась в Астану
|В городе Мартиг стартовали мероприятия в рамках фестиваля "Дни Арцаха во Франции"
|Постпред Арцаха в США совершил рабочий визит в Аргентину
|Макаллистер: Мы готовы к началу диалога с Арменией о либерализации визового режима
|Дэвид Макаллистер: У карабахского конфликта нет военного пути решения
|Госконтрольная служба Армении свои первые и основные полномочия осуществит в Министерстве обороны
|Министерство обороны Армении официально снабжалo Союз добровольцев "Еркрапа" провиантом на проведение армейских сборов
|ССС: В отношении депутата Манвела Григоряна возбуждено новое уголовное дело
|Ардшинбанк предлагает спецусловия по кредиту <Мгновенный>
|Робрт Кочарян, Серж Саргсян и его брат Левон Саргсян лишились звания почетных жителей Гюмри
|Армен Ашотян: "Демократия - важный фактор стабильности и мира на Южном Кавказе"
|Ренессанс легендарного купажа. Ереванский коньячный завод перезапускает производство легендарного коньяка <Ереван> в преддверии 2800-летия столицы
|Директор СНБ Армении призвал экологов позаботиться о животных из личного зоопарка Манвела Григоряна
|Армен Саркисян отправился в зарубежное турне, он посетит Лондон, Париж и Вашингтон
|Ара Баблоян обратился к фракциям Парламента с предложением создать рабочую группу по реформированию Избирательного кодекса
|Глава СНБ: Есть группы, предпринимающие попытки нас обезвредить
|Артур Ванецян обещает новые разоблачения - привилегированных не будет
|СНБ не забыла о фонде "Ереван": Следующий видеоматериал будет о деятельности фонда
|Глава МИД и послы ОБСЕ обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Азербайджан в очередной раз пригрозил Нагорному Карабаху и обвинил Армению в попытке дестабилизации ситуации на передовой
|Эдмон Марукян: Воровать у армии и солдат недопустимо и глубоко осуждаемо
|Вице-спикер от Республиканской партии Арпине Ованнисян проголосует за лишение депутатской неприкосновенности Манвела Григоряна
|Армен Рустамян: Нельзя допустить, чтобы наши враги использовали ситуацию, связанную с Манвелом Григоряном для очернения наших героев
|Балаян: Вопрос прекращения членства Азербайджана в СЕ был инициирован лично Генсеком организации
|Ушел из жизни основатель движения "Карабах", внесший неоценимый вклад в дело освободительной борьбы Арцаха Игорь Мурадян
|Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
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