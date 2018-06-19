Вторник, 19 Июня 2018 17:07

АрмИнфо. Beeline объявляет о старте специальной акции по продаже смартфона Beeline Smart 8, который до 20 августа телефон можно приобрести по цене 19 900 драмов, из коих 5500 драмов начисляется на счет абонента. Как сообщает пресс- служба компании, смартфон продается с подключением к тарифному плану <Смарт 1500>/<Смарт 1500 региональный>.

, - сказал Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Смартфон Beeline Smart 8 - бюджетная модель, которая оснащена 4-ядерным процессором и работает под управлением операционной системы Android 6.0. Модель оснащена 2 камерами, а сам смартфон поддерживает 2 SIM-карты и работает в сетях 2G и 3G. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в офисах Beeline.

Напомним, что ЗАО (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".