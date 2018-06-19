Вторник, 19 Июня 2018 15:16

АрмИнфо.Полиция Армении обнаружила машины, груженные мясными консервами с надписью "Продаже не подлежит, для солдата".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Полиции РА, в ведомство поступило оперативное сообщение о том, что по адресу Согомона Таронца 22 в Ереване, припаркованы автомобили марки УАЗ и ГАЗ, груженные мясными консервами. "Водители вышеуказанных машин, являющиеся членами Союза добровольцев "Еркрапа", были подвергнуты приводу в отдел полиции по борьбе с организованной преступностью. Также были эвакуированы машины, при обыске которых было обнаружено 2980 банок с мясными консервами с надписью "Продаже не подлежит, для солдата" Как сообщили водители машин, они загрузили консервы в машины 16 июня по указанию Назик Амирян (супруга арестованного за хищения от армии провианта и медикаментов, и также хранение оружия и боеприпасов главы "Еркрапа" Мванвала Григоряна ред. ) из здания управления "Еркрапа", расположенного по адресу Аршакунянц 22. Выясняются обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении Полиции РА.