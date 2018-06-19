Вторник, 19 Июня 2018 14:41

АрмИнфо.Генерал Манвел Григорян останется под стражей. Парламент Армении на внеочередном заседании 19 июня в результате тайного голосования удовлетворил и второе ходатайство генерального прокурора Артура Давтяна о лишении теперь уже бывшего депутата свободы.

По словам председателя счетной парламентской комиссии Гагика Меликяна, в тайном голосовании приняли участие 82 депутата. По итогах голосования выяснилось, что за лишение Манвела Григоряна свободы проголосовали 77 депутатов, против - трое, 2 бюллетеня признаны недействительными. Таким образом, парламент страны дал добро на заключение Манвела Григоряна под стражу.

Как отмечается во втором ходатайстве генпрокурора, все выявленные обстоятельства повышают риск того, что, находясь на свободе, Манвел Григорян будет пытаться оказывать давление на участников процесса, прятать улики, фальсифицировать документы, или сбежать.

Общественное положение, обусловленное статусом теперь уже бывшего депутата и прежними постами, создают предпосылки для определенного влияния.

Обвиняемому грозит лишение свободы до восьми лет.