Понедельник, 18 Июня 2018 21:18

АрмИнфо. Делегация Европарламента прибыла в Армению для того, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. Об этом 18 июня на пресс- конференции в Ереване заявил глава комитета по внешней политике Европарламента Дэвид Макаллистер.

По его словам, решение о внеочередном визите в Армению было принято две недели назад. "То, что в состав нашей делегации входит 9 человек свидетельствует о той важности, которую мы придаем Армении. Мы провели встречи с премьер-министром Армении, главой МИД, депутатами парламента, представителями гражданского общества. Хотел бы подчеркнуть, что мы в Европарламенте внимательно следили за процессами в Армении в апреле-мае текущего года и мирным разрешением ситуации, в правовом поле и без жертв", - сказал европейский депутат.

При этом он подчеркнул, что в ходе встреч обсуждался вопрос того, как новые власти Армении будут воплощать в жизнь высокие ожидания народа. По его словам, программа правительства достаточно многообещающая, однако важна ее практическая реализация. "Мы поддерживаем реформы в вашей стране. Такие реформы, в которые будут включены и оппозиция, и представители гражданского общества. ЕС не поддерживает конкретную силу или политического деятеля в Армении, а поддерживает армянский народ, в качестве одного целого и поддерживает тех, кто усиливает демократические процессы и верховенство закона в стране", - сказал Мааллистер.

Он также коснулся выборов, и подчеркнул, что ЕС поощряет реформы избирательного кодекса Армении, на основе предложений БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии. "Это решение в компетенции Национального собрания. В ходе парламентских выборов в апреле 2017 года было зафиксировано ряд нарушений и упущений, в том числе и нашей наблюдательской миссией по части избирательных взяток и оказания давления на избирателей. Мы надеемся, что эта практика будет изменена. Мы, готовы принять участие в качестве наблюдателей на следующих выборах, и ожидаем получить соответствующее приглашение от армянских властей", - сказал он.

Вместе с тем, он выразил убеждение, что людей на улицы в Армении также вывело четкое представление по вопросу борьбы с коррупцией, и подчеркнул, что ЕС содействует любым усилиям, направленным на ее искоренение. В этой связи европарламентарий приветствовал последние расследования, проведенные в стране, и отметил, что эти операции не должны иметь политический подтекст. По его словам, также Армения нуждается в независимой судебной системе. Макаллистер также подчеркнул, что в ходе встреч в Ереване они подчеркнули необходимость внесения изменений в уголовный и уголовно-процессуальные кодексы страны.