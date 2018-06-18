Понедельник, 18 Июня 2018 21:12

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял высокопоставленная делегация Европарламента во главе с главой комитета по внешней политике Дэвидом Макаллистером.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства РА, Пашинян приветствовал визит делегации в Армению и отметил важность активизации взаимодействия, и его дальнейшее развитие. Премьер рассказал о ходе политических процессов в Армении и подчеркнул, что одним из приоритетов нового правительства является перманентное развитие демократических институтов. В этом контексте он рассказал о борьбе с коррупцией, защите прав человека, борьбе с монополиями в экономике, а также реформ и проектах, предполагаемых реализовать в других сферах.

Премьер также рассказал о возможностях проведения внеочередных выборов и внесения изменений в избирательный кодекс, отметив, что их цель - обеспечить и гарантировать проведение свободных, независимых и справедливых выборов.

В свою очередь представитель Европарламента подчеркнули, что внимательно следили за внутриполитическими процессами в Армении, отметили важность и приветствовали их мирное решение без применения насилия, на основе демократических принципов и в рамках Конституции. Они также подчеркнули, что ЕС готов оказать содействие правительству РА в реализации реформ и способствовать развитию и укреплению демократии.

Пашинян также ответил на ряд вопросов, связанных с привлечением инвестиций, улучшением бизнес-среды, разделением политики и бизнеса, развитием гражданского общества, переговорным процессом по урегулированию карабахского конфликта.