Понедельник, 18 Июня 2018 21:04

АрмИнфо. Во французском городе Мартиг стартовали мероприятия, проводимые в рамках фестиваля "Дни Арцаха во Франции".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД НКР, в рамках программы мероприятий запланированы выставки фотографий и графических работ, посвященных Арцаху, а также показы документальных и анимационных фильмов об Арцахе.

В торжественной церемонии открытия участвовали Постоянный представитель Республики Арцах во Франции Ованнес Геворгян, мэр города Мартиг, бывший депутат Национального Собрания Габи Шару, депутат НС Пьер Даревиль, члены регионального совета Буш-дю-Рон, председатель Армянского союза Мартига Грегуар Минасян, предприниматели, представители армянской общины Франции, общественных организаций и журналисты.