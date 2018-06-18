Понедельник, 18 Июня 2018 21:01

АрмИнфо. С 12 по 14 июня постоянный представитель Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) в США Роберт Аветисян находился с рабочим визитом в Аргентине.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД НКР, в рамках визита Постоянный представитель Арцаха принял участие в посвященном Арцаху мероприятии, которое было организовано офисом Всеармянского благотворительного союза (AGBU) в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

В своем выступлении Роберт Аветисян представил историко-правовые аспекты азербайджано-карабахского конфликта, коснулся нынешнего этапа урегулирования и проходящих в Арцахе и регионе процессов. Постоянный представитель Арцаха также ответил на вопросы присутствующих, касающиеся внешней и внутренней политики республики, экономического развития Арцаха, а также перспектив урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Роберт Аветисян также провел встречи с руководящим составом Всеармянского благотворительного союза Буэнос-Айреса и членами Центрального комитета АРФД. В ходе встреч были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, а также шаги, направленные на повышение уровня информированности об Арцахе.

В рамках визита Постоянный представитель Арцаха выступил с лекцией в государственном университете Буэнос-Айреса, на которой присутствовали преподаватели и студенты университета, а также представители армянской общины. Роберт Аветисян представил историю и процесс урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, а также ответил на вопросы присутствующих, касающиеся перспектив решения конфликта, внешней политики Республики Арцах и процесса международного признания.