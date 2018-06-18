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АрмИнфо. С 12 по 14 июня постоянный представитель Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) в США Роберт Аветисян находился с рабочим визитом в Аргентине.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД НКР, в рамках визита Постоянный представитель Арцаха принял участие в посвященном Арцаху мероприятии, которое было организовано офисом Всеармянского благотворительного союза (AGBU) в столице Аргентины Буэнос-Айресе.
В своем выступлении Роберт Аветисян представил историко-правовые аспекты азербайджано-карабахского конфликта, коснулся нынешнего этапа урегулирования и проходящих в Арцахе и регионе процессов. Постоянный представитель Арцаха также ответил на вопросы присутствующих, касающиеся внешней и внутренней политики республики, экономического развития Арцаха, а также перспектив урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.
Роберт Аветисян также провел встречи с руководящим составом Всеармянского благотворительного союза Буэнос-Айреса и членами Центрального комитета АРФД. В ходе встреч были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, а также шаги, направленные на повышение уровня информированности об Арцахе.
В рамках визита Постоянный представитель Арцаха выступил с лекцией в государственном университете Буэнос-Айреса, на которой присутствовали преподаватели и студенты университета, а также представители армянской общины. Роберт Аветисян представил историю и процесс урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, а также ответил на вопросы присутствующих, касающиеся перспектив решения конфликта, внешней политики Республики Арцах и процесса международного признания.
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|СНБ не забыла о фонде "Ереван": Следующий видеоматериал будет о деятельности фонда
|Глава МИД и послы ОБСЕ обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Азербайджан в очередной раз пригрозил Нагорному Карабаху и обвинил Армению в попытке дестабилизации ситуации на передовой
|Эдмон Марукян: Воровать у армии и солдат недопустимо и глубоко осуждаемо
|Вице-спикер от Республиканской партии Арпине Ованнисян проголосует за лишение депутатской неприкосновенности Манвела Григоряна
|Армен Рустамян: Нельзя допустить, чтобы наши враги использовали ситуацию, связанную с Манвелом Григоряном для очернения наших героев
|Балаян: Вопрос прекращения членства Азербайджана в СЕ был инициирован лично Генсеком организации
|Ушел из жизни основатель движения "Карабах", внесший неоценимый вклад в дело освободительной борьбы Арцаха Игорь Мурадян
|Премьер: Операция в отношении Григоряна готовилась не один день
|Балаян: Армения информирует международных партнеров о действиях Азербайджана на Нахиджеванском направлении
|Зограб Мнацаканян совершит визиты в Брюссель, Минск и Берлин
|Официальный Ереван не удовлетворен разъяснениями Минска по вопросу продажи Беларусью РСЗО "Полонез" Азербайджану
|Балаян: Окончательная дата встречи глав МИД Армении и Азербайджана пока не согласована
|МИД РА: Выявление коррупционных схем в госструктурах положительно скажется на международной имидже страны
|Парламент Армении на внеочередном заседании обсудит вопрос о лишении Манвела Григоряна депутатской неприкосновенности
|Республиканская партия выступила с заявлением по делу Манвела Григоряна
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|Парламент Болгарии ратифицировал соглашение о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения
|Генеральная прокуратура обратилась к правительству инициировать внеочередное заседание парламента для лишения Мавела Григоряна иммунитета
|Шармазанов: После фактов, представленных СНБ, дело Манвела Григоряна можно рассматривать только в правовом русле
|Тигран Авинян призвал всех чиновников сознаться в содеянном
|Адвокат Манвела Григоряна отказался вести его дело
|СНБ Армении обнародовала новые подробности по делу криминального авторитета Артура Асатряна по прозвищу "Дон Пипо"
|СНБ: Армейская техника и "паек для солдата" в собственности Манвела Григоряна
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|Мэр Эчмиадзина Карен Григорян подал в отставку из-за отца-героя, ворующего пайки солдат (видео)
|Пашинян: Есть подозрения, что Манвел Григорян присвоил помощь, посылаемую армии, а также военную технику
|Небольшая группа сторонников Манвела Григоряна вышла на акцию протеста против его задержания
|Задержаны депутат -генерал Манвел Григорян и криминальный авторитет Дон Пипо
|Полиция Армении раскрыла дело о незаконной вырубке деревьев в Лесхозе "Егегнут"
|В городе Эчмиадзин накаленная обстановка, правоохранители увезли Манвела Григоряна и Дона Пипо
|Полиция выявила финансовые нарушения в деятельности ЗАО <Научный центр лучевой медицины и ожогов>
|Армия обороны НКР: За прошедшую неделю ВС Азербайджана около 250 раз нарушали режим прекращения огня
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