Понедельник, 18 Июня 2018 20:09

АрмИнфо. Глава комитета по внешней политике Европарламента Дэвид Макаллистер затруднился назвать сроки начала диалога о либерализации визового режима между Арменией и ЕС.

Так, 18 июня на пресс-конференции в Ереване он отметил, что ЕС призывают начать новый процесс, начать переговоры, которые позволят гражданам Армении передвигаться без виз в ЕС "Мы готовы к началу этого диалога. Как я понимаю, текущие договоренности выполняются. Но мы также должны увидеть сокращение числа мигрантов из Армении, незаконно проживающих в некоторых странах-членах ЕС. Ну и конечно же выполнение ключевых реформ, таких как к примеры борьба с коррупцией. Реформы должны принести свои плоды. Да, еще много предстоит сделать, однако ЕС всегда готов содействовать Армении", - отметил Макаллистер.

На просьбу АрмИнфо назвать возможные сроки начала диалога о либерализации визового режима, Макаллистер, в частности сказал: "Я не могу назвать конкретные сроки. Безусловно, старт диалога имеет важное значение для всех сторон, и я понимаю, что это имеет также важное значение для армянского народа. Мы приветствуем успешную реализацию соглашений об упрощении визового режима и реадмисии".

Вместе с тем, он призвал приложить дополнительные усилия в направлении того, чтобы незаконные мигранты не проводили много времени в Европе, не злоупотребляли системой предоставления убежища. По его словам, этот вопрос является достаточно чувствительным для Европы. Макаллистер добавил, что успехи в реализации реформ, особенно на антикоррупционном фронте будут иметь серьезное влияние на вопрос о либерализации визового режима, не только в Европарламенте, но и странах членах ЕС.

"По моему личному впечатлению, исходя из опыта Грузи и Украины, прогресс возможен. Мы как члены Европарламента разделяем ту точку зрения, что диалог о либерализации визового режима должен быть получить новый импульс и ускорен, но только в том случае, когда упомянутый мною прогресс получит документальное подтверждение. Предстоит много работы. Мы заинтересованы в содействии Армении. Внимательно наблюдая за процессами в Грузии и Украине хотим избежать допущенных ими ошибок", - заключил европарламентарий.

Отметим, что 17 декабря 2012 года было подписано соглашение об упрощении визового режима между Арменией и ЕС, вступившее в силу с 1 января 2014 года. Соглашение ускорило процедуру выдачи виз в консульствах стран Евросоюза, находящихся в Ереване. Теперь решение о предоставлении визы принимается в течение десяти дней, а в экстренных случаях - в течение двух и менее дней. Кроме того, соглашение предусматривает и сокращение списка необходимых для получения визы документов. Цена визы после подписания соглашения сократилась до тридцати пяти евро против шестидесяти евро, которые отдавали туристы до ратификации соглашения. Ещё одним существенным плюсом упрощённого визового режима является бесплатная виза, предоставляемая детям до двенадцати лет, а также инвалидам и сопровождающим их лицам. Данный документ предполагает введение упрощенного порядка получения виз для въезда в страны Шенгенской зоны для членов официальных делегаций, журналистов, бизнесменов, учёных, спортсменов, школьников и студентов, близких родственников граждан Евросоюза, а также для людей, который отправляются в страны Евросоюза для лечения. Участники различных международных конференций, программ обмена и прочих общественных мероприятий международного характера тоже смогут получать визы по упрощённому режиму. В целом, список различных категорий населения, которые получат возможность посещать Евросоюз по упрощённой схеме достаточно обширен. Облегчён и процесс предоставления мультивиз, который ранее был излишне сложным и длительным. А граждане Армении с дипломатическими паспортами и вовсе освобождаются от необходимости получения визы. Упрощение схемы выдачи виз коснулось и сроков пребывания граждан Армении на территории стран Евросоюза. Теперь это срок составляет девяносто дней на протяжении каждого периода в сто восемьдесят дней. Вместе с тем, также было подписано соглашение о реадмисии.

После этого, власти Армении неоднократно подчеркивали необходимость старта диалога вокруг второго этапа процесса либерализации, однако он по тем или иным причина постоянно откладывается.