Понедельник, 18 Июня 2018 19:49

АрмИнфо. У нагорно-карабахского конфликта нет военного пути решения. Об этом 18 июня на пресс-конференции в Ереване заявил глава комитета по внешней политике Европарламента Дэвид Макаллистер.

По его словам, необходимо найти пути решения этого конфликта. "Во-первых, сторонам необходимо соблюдать режим прекращения огня, прекратить конфронтационную риторику и вернуться за стол переговоров. Я говорил это раньше и скажу это еще раз - у этого конфликта нет военного решения, и, также как и неприемлем статус-кво, от которого страдают населения с обеих сторон", - отметил европейский парламентарий.

При этом он добавил, что они информированы о том, что азербайджанская сторона стягивает технику и живую силу на передовую. "Это вызывает озабоченность, но будем надеяться, что ситуация разрядится и еще больше усилий будет приложено в существующих форматах, для разрядки обстановки посредством переговоров. Но, кроме того, мы будем рассматривать иные механизмы содействия", - сказал он.

Вместе с тем он призвал все стороны, приложить усилия для движения в направлении окончательного разрешения проблемы, избегая любых проявлений, который отклонят от взятого курса.