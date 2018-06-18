Понедельник, 18 Июня 2018 18:29

АрмИнфо. Государственная контрольная служба Армении свои первые и основные полномочия осуществит в Министерстве обороны Армении. Oб этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель ведомства Давид Санасарян.

"До этого я должен попросить своих коллег из СНБ и Полиции очень быстро объяснить общественности, как консервы с маркировкой "Паек солдата" оказались на складе для животных.

Виновные должны быть наказаны по всей строгости закона. Любой человек, хоть генерал, хоть кто еще, должен быть привлечен к ответственности за каждую ворованную спичку из МО. P. S. Вы представляете, то, что мы увидели на этом складе, осталось после использования в течение двух лет. Люблю всех тех, кто осознает реальную цену солдата, армии и государства, кто отвергает любовь к солдату в виде тостов", - написал он.