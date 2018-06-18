Понедельник, 18 Июня 2018 17:54

АрмИнфо. Министерство обороны Армении официально снабжалo Союз добровольцев "Еркрапа" провиантом на проведение армейских сборов. Об этом заявил 18 июня пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. При этом, как указал он, оборонное ведомство не имеет контрольных функций над распределением полученных товаров.

По словам Ованнисяна, в течение последних 20 лет "Еркрапа" проводит ежегодные сборы армейского резерва. Для этого они обращаются в Минобороны и получают соответствующие товары. Другое дело, что полученное на эти цели товары не доходили до адресатов. При этом, как пояснил представитель ведомства, провиант предоставлялся двумя законными путями - на сборы и на обеспечение нужд добровольцев на передовой. "Во время апрельской войны были добровольческие группы, которые находились в Арцахе и были на официальном снабжении Минобороны, то есть, получали провиант, одежду и т.д. На сегодня я не могу сказать, о какой части принадлежностей, провианта и остальных товаров, который обнаружены СНБ, идет речь. Это покажет следствие", - сказал Ованнисян.

Так как Министерство не располагает контрольными полномочиями, на деле оборонному ведомству приходилось верить "Еркрапа" на слово - Союз добровольцев предоставлял отчет Минобороны. Что касается обнаруженного в особняке Манвела Григоряна оружия и боеприпасов, то, по словам Арцруна Ованнисяна, они не предоставлены министерством обороны Армении. "Там были виды оружия, которые никоим образом не могут быть законными, к примеру, я увидел в гранаты в видеоматериале>, - пояснил он. МО не имеет отношение также к товарам, отправленными гражданскими лицами в помощь военнослужащом в дни апрельской войны. Вместе с тем, Арцрун Ованнисян надеется, что вся направленная армии и найденная СНБ техника и продовольствие (в случае их пригодности) дойдут до ВС Армении. Ранее, в результате обыска строений, принадлежащих генералу, депутату Национального Собрания Армении Манвелу Григоряну, Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила, что зона отдыха Григоряна была превращена в склад оружия, гараж десятков ретро и современных автомобилей. Дача в Акналиче служила для генерала также как склад для продуктов питания, средств гигиены, медикаментов, военной формы, на которых была пометка "паек солдата". "Из писем при коробках, адресованных военнослужащим, очевидно, что содержимое коробок представляет собой отправленную еще в дни апрельской войны 2016 года помощь для солдат на передовой", - сообщает пресс-центр СНБ. "Солдатские сорочки, носки, лекарства, бинты, повязки, таблетки: Следственное управление СНБ в рамках следствия по уголовному делу, возбужденному по части 2-й статьи 235-й УК Армении, выяснит, почему это все оказалось в Акналичской зоне отдыха героя Арцаха", - говорится в сообщении. На складе в зоне отдыха были собраны также продукты питания, отправленные солдатам из десятков детских садов, школ и общин республики - сгущенное молоко, макаронные изделия, томатная паста, консервированное мясо и овощи, средства гигиены, туалетная бумага. При обыске были обнаружены также продукты питания со специальной маркировкой "паек солдата", поставленные Министерству обороны, которые не подлежат продаже или использованию для других нужд. Примечательно, что обнаружены большое количество боеприпасов. Был обнаружен также ряд внедорожников, предусмотренных в дни четырехдневной войны для Армии обороны, и машина Скорой помощи. Они были предоставлены в дар Армии обороны представителями армянской общины России, которые Григорян оформил на имена своих родственников и перевез в свой собственный автопарк.