Понедельник, 18 Июня 2018 17:25

АрмИнфо.Ардшинбанк, учитывая высокий интерес клиентов к кредиту <Мгновенный>, предлагает специальные условия, которые будут действовать до 1 августа. Как сообщает пресс-служба Банка, все новые заемщики Ардшинбанка получат возможность обналичить сумму кредита по комиссии 0,2%.

Согласно источнику, сумма кредита установлена до 1.1 млн. драмов или эквивалент в долларах, срок погашения - до 120 месяцев. Процентная ставка по драмовому кредиту - 21,5%, а долларовый кредит сельскохозяйственного значения предоставляется по ставке 19,5%.

Кредит <Мгновенный> предоставляется без анализа доходов и без залогового обеспечения, для получения которого необходимо подойти в любой филиал банка и представить документ подтверждающий личность и соцкарту. Решение о предоставлении кредита принимается в момент подачи заявки.

С более детальной информацией можно ознакомиться, перейдя по следующей ссылкеhttps://goo.gl/dmqYRq либо же позвонить на круглосуточный номер (012)222222.

Отметим, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 января 2018г выступают ООО <Аринс Групп> (это переименованный ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%. Ардшинбанк - второй по величине банк в Армении, имеющий одну из крупных филиальных сетей, состоящую из 63 подразделений. Ардшинбанк является единственным частным учреждением в Армении, которому присвоены рейтинги двух международных рейтинговых агентств (Moody's и Fitch), равные страновому рейтингу Армении.