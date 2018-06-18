Понедельник, 18 Июня 2018 16:58

АрмИнфо.Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям Армен Ашотян 18 июня принял делегацию Европарламента во главе с председателем Постоянного комитета по внешним отношениям Девидом МакАлистером.

Как сообщает пресс-служба Парламента, Ашотян обратился к внутриполитическим процессам в Армении, подчеркнув важность факта, что внешнеполитический вектор РА не претерпел кардинальных изменений.

Коснувшись Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС, Ашотян особо выделил важность завершения процесса ратификации документа до выборов Европарламента в 2019 г.

В этом русле председатель комиссии подчеркнул необходимость весомого и адресного обращения Европарламента к национальным парламентам - во избежание неоправданных задержек в ратификации Соглашения.

В ходе встречи стороны затронули также положение Соглашения, стимулирующее укрепление парламентского сотрудничества между Европарламентом и НС РА. Обоюдно подчеркнута важность формата нового уровня парламентского сотрудничества, направленного на расширение парламентского компонента сотрудничества ЕС и РА.

Поднята также тема региональных развитий.

"Демократия - важный фактор стабильности и мира на Южном Кавказе", - отметил Ашотян.