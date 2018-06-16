Суббота, 16 Июня 2018 17:20

АрмИнфо. Полиция Армении выявила случаи нанесения ущерба в особо крупных размерах государству в деятельности ЗАО <Научный центр лучевой медицины и ожогов>.

Согласно материалам дела, в период с 1 января по 1 июня текущего года 35 из 128 детей, прошедших медобслуживание в центре, пробыли в стационаре 128 дней вместо указанных в официальной документации 525 дней. В результате государство переплатило Центру 12,100 млн драмов.

Было также выявлено, что руководство Центра, пользуясь своими должностными полномочиями, в период с 2012 по 2018 года "взяло на работу" сотрудника с ежемесячной зарплатой в 32 тыс драмов, который однако не ходил на работу, и его зарплата перечислялась руководству Центра. В результате государству был нанесен ущерб в 3,900 млн драмов. По факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что Центром руководит бывший министр здравоохранения от партии АРФ "Дашнакцутюн" Норайр Давидян.