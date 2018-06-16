Суббота, 16 Июня 2018 17:13

АрмИнфо. В период с 10 по 16 июня на арцахско- азербайджанской линии соприкосновения противник около 250 раз нарушил режим прекращения огня, осуществив в направлении армянских позиций более 2500 выстрелов из оружия различного калибра.

Как сообщает пресс-служба Армии обороны НКР, кроме вышеуказанных нарушений, в течение прошедшей недели в различных направлениях линии соприкосновения было замечено скопление военной техники и живой силы ВС Азербайджана.

Передовые подразделения АО НКР продолжают уверенно выполнять поставленную перед ними задачу, сохраняют полный контроль над линией фронта и предпринимают необходимые действия исходя из ситуации.