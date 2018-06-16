Суббота, 16 Июня 2018 14:40

АрмИнфо. Выполнение требований участников акций протеста в Эчмиадзине не входит в рамки полномочий мэра города. Об этом 16 июня в ходе пресс-конференции заявил мэр Эчмиадзина Карен Григорян.

Он отметил, что полномочия мэра города весьма ограничены, таким образом он никоим образом не мог выполнить предъявляемые ему требования, поскольку это выше его полномочий. <Например, меня обвиняют в том, что дороги окрестных городу сел давно не асфальтировались, но это не входит в полномочия мэра Эчмиадзина. Были недовольства в связи с работой медучреждений, но они подчиняются Минздраву, то же самое касается работы Комитета водного хозяйства, "Электросетей", ко всему этому я также не имею никакого отношения. Единственное, что я могу сделать в таком случае, это переговорить с данными организациями, выразить волю народа, но не более того. Меня также обвиняют в вопросах, которые имели место еще до моего избрания на посту мэра Эчмиадзина>, - отметил он.

При этом Григорян заверил, что на посту мэра Эчмиадзина сумел многое сделать для города. <Были заасфальтированы многие улицы города, открыты новые рабочие места", - заметил градоначальник, при этом заверив, что если в его деятельности будут найдены упущения и противозаконные действия, он готов понести за это ответственность.

Касаясь осуществляемых в настоящее время обысков Службы национальной безопасности в его доме и доме криминального авторитета Дона Пипо (Артур Асатрян), Григорян подчеркнул, что если СНБ проводит проверки, то имеет для этого основания. При этом градоначальник добавил, что ему нечего опасаться. <Полномочные структуры, таким образом, показывают, что вне зависимости от ранга или должности каждый человек, если он под подозрением, должен быть подвергнут обыску. Если будет доказана, что я в чем-то виновен, то готов понести ответственность в рамках закона>, - подчеркнул мэр Эчмиадзина.

В заключении Григорян отметил, что сегодня в 17:00 состоится санкционированный митинг его сторонников. Он пригласил всех своих оппонентов на митинг для мирного решения существующих проблем.

Отметим, что в последнее время в Эчмиадзине проводятся митинги с требованием ухода мэра города Карена Григоряна и его отца, депутата-республиканца, главы Союза добровольцев "Еркрапа", генерала Манвела Григоряна. За акциями протеста стоят известный авторитет Дон Пипо (Артур Асатрян) и также замешанный в различные криминальные истории, отсидевший сроки бывший депутат и бывший республиканец Акоп Акопян. По информации АрмИнфо, СНБ в настоящее время проводит обыски в домах Григоряна, Асатряна, Акопяна и других "видных" жителей Эчмиадзина.

Касаяь последних событий в Эчмиадзине премьер Никол Пашинян, в частности, заявил, что не позволит под прикрытием "бархатной революции" различным криминальным элементам реализовать свои планы. Примечательно, что мэр Эчмиадзина в дни "бархатной революции" поддерживал оппозиционеров и даже вместе с народом праздновал победу Никола Пашиняна.