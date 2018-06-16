Суббота, 16 Июня 2018 14:38

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с однодневным визитом направился в Арцах. О повестке и целях визита премьера пока не сообщается.

Отметим, что в последнее время ситуация вокруг Арцаха и внутри республика накаляется. С одной стороны противник стягивает вооружение и живую силу к линии соприкосновения арцахско-азербайджанских войск, с другой продолжаются внутриполитические волнения в республике. После отставок госминистра, глав Полиции и Службы национальной безопасности, оппозиция стола требовать также отставки президента Бако Саакяна.