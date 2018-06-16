Суббота, 16 Июня 2018 14:37

АрмИнфо.По сведениям газеты "Жаманак" (Время), досрочные парламентские выборы в Армении состоятся в конце сентября текущего года, а до этого премьер-министр Никол Пашинян подаст в отставку.

Согласно газете, в ближайшие дни Национальному Собранию будет представлен проект нового Избирательного кодекса. В случае его принятия, пишет издание, Пашинян подаст в отставку и инициирует роспуск парламента. "А для того, чтобы никакая другая сила не выдвинула кандидата на пост премьера, он обратится к народу с призывом защитить достижения революции.

Такая поспешность обусловлена тем, что постреволюционная эйфория проходит, а проблемы остаются нерешенными", - говорится в статье. Издание напоминает, что 5 октября в Армении состоится Саммит Франкофонии, однако власти намерены завершить избирательные процессы до его старта.