Суббота, 16 Июня 2018 14:32

АрмИнфо.Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в настоящее время находятся в городе Эчмиадзин.

Как сообщил пресс-секретарь СНБ Самсон Галстян, сотрудники СНБ проводит обыски в доме депутата от Республиканской партии, главы Союза добровольцев "Еркрапа", генерала Манвела Григоряна, сын которого является мэром Эчмиадзина, а также других жителей города. По информации АрмИнфо, обыски проходят также в доме криминального авторитета Дона Пипо (Артура Асатряна). Согласно источникам АрмИнфо, в Эчмиадзине находится также глава СНБ Артур Ванецян.

Отметим, что на днях Дон Пипо организовал в Эчмиадзине акции протеста с требованием ухода мэра Карена Григоряна и его отца Манвела Григоряна. Меж тем, премьер-министр Никол Пашинян на своей страничке в Facebook написал, что не позволит под прикрытием "бархатной революции" криминальным элементам реализовывать свои задачи.