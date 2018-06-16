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АрмИнфо. Вопросы армяно-германского сотрудничества обсудили посол Германии в Армении Матиас Кислер и первый вице-премьер РА Арарат Мирзоян.
Как написал на своей страничке в facebook Мирзоян, в ходе встречи они обсудили перспективы дальнейшего углубления армяно- германских отношений, активизации притока инвестиций в экономику Армении, процесс либерализации визового режима. Вице- премьер особо подчеркнул важность поставок германской сельхозтехники армянским фермерам на лизинговой основе или на других льготных условиях. "Я намерен приложить усилия в направлении реализации этой цели",- заявил Мирзоян.
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|Минздрав Армении призывает к осторожности при посещении Ереванского зоопарка
|Пашинян: Давайте прекратим практику преследовать граждан Армении и везде их штрафовать
|АРАРАТБАНК намерен увеличить соотношение кредитного портфеля к активам с 50% до 70%
|Мария Захарова резко осудила азербайджанского журналиста и обвинила его в попытке провокаций, преследующих определенные цели
|Захарова: Создание благоприятной атмосферы является важнейшим залогом для решения карабахской проблемы
|В Армении вместо ныне действующей компании "Норфолк Консалтинг" будет создана новая
|По делу о злоупотреблениях в Минобороны будут допрошены многие высокопоставленные лица
|В отношении "недобросовестных" фондов, в том числе фонда "Ереван", КГД применит административный штраф
|Новые возможности рефинансирования от Ардшинбанк
|Пашинян: армяно-российские отношения развиваются динамично и с хорошими темпами, гораздо лучшими темпами, чем принято прогнозировать
|Кремль: Пока преждевременно говорить о встрече Алиев-Пашинян-Путин
|Пашинян заверяет: В Армении больше нет коррупции
|Пашинян: Цена на российский газ - это внутриармянская проблема
|Пашинян: Развитие сотрудничества с ЕС не произойдёт за счёт армяно-российских отношений
|Рубен Сафрастян: Так как в последнее время в Турции наблюдается снижение экономического роста, президент решил провести досрочные выборы
|В Армении открыт первый зеленый Бизнес Центр класса А - Камар
|Пашинян об отношениях с Путиным: Это отношения без тёмных углов
|Аветик Элоян назначен председателем государственного комитета по градостроительству Армении
|Правительство Армении утвердило отставку председателя Следственного комитета РА
|Экс-министр обороны Арцаха Самвел Бабаян будет выпушен на свободу
|Комапния Lydian Armenia опровергает информацию вокруг Амулсарской программе
|Представителем Армении в ЕСПЧ стал заместитель министра юстиции РА
|Виген Саркисян освобожден от должности главы Совета попечителей фонда "Страхования военнослужащих"
|Аршавир Гарамян стал представителем президента Арцаха по особым поручениям
|Геворг Костанян подал в отставку с должности представителя Армении в Европейском суде по правам человека
|Миллс: Вашингтон готов оказать содействие экономическим и политическим реформам нового правительства Армении
|РПА: Стабильность в Арцахе на фоне эскалации ситуации в зоне карабахского конфликта является приоритетом
|РПА считает, что действия СНБ в мэрии Еревана могли иметь политический подтекст
|Beeline объявляет о старте юбилейной стажировочной программы 3-е поколение
|Банк ВТБ (Армения) выступил генеральным спонсором медицинского форума «Кавказская школа щитовидной железы»
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|В ближайшие дни состоится визит Пашиняна в Брюссель
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 15-го июня
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|Премьер-министр Армении в Москве отобедал с представителями армянской общины России
|СНБ Армении раскрыло дело о контрабанде и незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах
|Министр образования и науки и посол Германии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
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