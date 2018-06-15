Пятница, 15 Июня 2018 21:04

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 июня принял посла Китая в РА Тиана Эрлуна. Сторону отметили важность поседовательного развития отношений двух стран.

Как сообщает пресс-служба правительства, Никол Пашинян выразив благодарность китайской стороне за техническое и финансовое содействие, оказываемое Армении. Вместе с тем, он выразил надежду на то, что оно будет носить непрерывный характер.

Посол Китая, в свою очередь, отметил готовность Китайской Народной Республики приложить усилия для углубления и укрепления двусторонних отношений по всем взаимовыгодным направлениям.

По его словам, интеграционные процессы в евразийском регионе могут быть орошей возможнсотью для стимулирования экономического сотрудничества. В это конктексте, он отметил важность продолжения интенсивных работ, в том числе в рамках инициативы "Один пояс, одна дорога".

Как отметил посол, в течение года товарооборот двух стран возрос на 41%, тем не менее отмечается потенциал роста в сферах промышленности, сельского хозяйства, развития инфраструктур, туризма, ИТ и др. Он отметил также успешный ход сторительства китайской школы в Ереване.

По данным Нацстатслужбы РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Китаем в 2017 году возрос на 33,3% до $604.5 млн. Экспорт составил $123.7 млн с ростом на 28,4% годовых, при росте импорта на 34,6% до $480.7 млн.