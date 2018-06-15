Пятница, 15 Июня 2018 20:21

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 июня принял посла Франции в РА Джонатана Лакота.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян высоко оценил нынешний уровень армяно-французских отношений, отметив, что задача правительства двух стран по-новому развивать связи. Как заявил премьер-министр, Армения с нетерпением ожидает визита президента Франции Эммануела Макрона и с большо ответственностью готовиться к осеннему саммиту международной организации Франкофоннии.

Посол Франции, в свою очередь заявил, что Франция с большим вниманием следила за последними политическими процессами в Армении. По его словам, сотрудничество между Международной организацией Франкофонии и Арменией продолжит успешно развиваться, поскольку ценности армянской революции созвучны ценностям организации. Он отметил также готовность главы Французской Республики развивать отношения с Арменией, при этом сщественно развивая экономическое сотрудничество между странами.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касательно сотрудничества в сферах экономики, образования, культуры.

Напомним, саммит Франкофонии состоится в Армении в октябре 2018 года.

Отметим, что по итогам 2017 года, согласно цифрам Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Францией составил $82.2 млн, увеличившись за год на 44,6%. При этом экспорт подрос на 17% до $4.5 млн, а импорт на 46,6% до $77.7 млн.