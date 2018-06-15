Пятница, 15 Июня 2018 19:12

АрмИнфо. Специальная следственная служба призывает граждан сообщить о сведениях, способных пролить свет на события 1 марта 2008 года. Об этом говорится в заявлении ССС, поступившем в АрмИнфо.

При этом ССС, отмечает, что сообщившие сведения граждане будут находится в случае необходимости под защитой следственного органа.

Отметим, что 1 марта во время массовых акций протеста, последовавших президентским выборам 2008 года, на которых победу одержал Серж Саргсян, произошло столкновение между силовикам и участниками акций. В результате погибли 10 человек. Активное участие в действиях оппозиции тогда принимал и нынешний премьер Никол Пашинян, который инициировал возобновление дела по событиям 1 марта.