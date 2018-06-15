Пятница, 15 Июня 2018 18:25

АрмИнфо. Экс-министр обороны Арцаха Самвел Бабаян пока не определился, вернется ли он на родину после освобождения из-под ареста.

Как заявил Бабаян в беседе с журналистами по выходе из тюрьмы, он поедет в Карабах, если нынешние власти Армении сочтут это нужным. "Однако я считаю, что ситуация в Арцахе и вокруг него в настоящее время опасная, давайте дадим республике продолжить стабильное развитие до 2020 года (в 2020 году в Арцахе пройдут президентские и парламентские выборы ред. ), если это вообще возможно в сложившихся условиях",- заявил Бабаян.

Отметим, что Бабаян был сегодня выпущен на свободу под поручительство ряда депутатов от блоков "Царукян" и "Елк". Он был приговорен к 6 годам лишения свободы по обвинению в попытке незаконного ввоза в Армению ПЗРК "Игла" из Грузии. Сам Бабаян обвинения не признал и заявил, что его дело сфабриковано по политическим мотивам.

Ранее он был судим по обвинению в организации покушения на экс-президента Арцаха Аркадия Гукасяна. Кроме того, его имя муссировалось в различных финансовых махинациях, по причине чего Бабаян был вынужден длительное время отсутствовать из республики.