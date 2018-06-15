Пятница, 15 Июня 2018 17:56

АрмИнфо. Высокопоставленная делегация Европарламента во главе с главой комитета по внешней политике Дэвидом Макаллистером 18 июня посетит Армению.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе диппредставительства ЕС в РА, делегация состоит из 9 депутатов. Цель визита - оценка нынешнего состояния отношений Армения- ЕС, а также усилий, направленных на реализацию реформ в преддверии голосования за новое соглашение между Ереваном и Брюсселем.

Согласно сообщению, делегация проведет встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером парламента Ара Баблояном, с армянскими министрами, депутатами, а также представителями гражданского общества. "Представители Европарламента дадут оценку политической ситуации в Армении, а также нынешнему уровню отношений Армения-ЕС, в контексте последних политических потрясений, которые привели к смене власти в стране", - говорится в сообщении диппредставительства, и в этом контексте напоминается, что члены комиссии по внешним отношениям Европарламента 16 мая выступили с заявлением, в котором приветствовали граждан Армении относительно мирной сменой власти. Они также преобладающим большинством голосов одобрили соглашение о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения, которое откроет новые возможности для углубления сотрудничества в различных областях. Также сообщается, что итоговое голосование в Европарламенте состоится в июле в Страсбурге.

Макаллистер в преддверии визита подчеркнул, что этот момент очень примечателен с точки зрения укрепления демократии в РА и углубления отношений между ЕС и Арменией. "У граждан Армении высокие ожидания. Они хотят стать очевидцами коренных реформ. Европарламент придает важное значение процессам в Армении и стремлениям граждан, именно по этой причине мы готовимся провести встречи с властями страны и представителями гражданского общества - до итогового голосования в Европарламенте", - сказал европейский депутат.