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АрмИнфо. Президент Армен Саркисян 15 июня принял посла Исламской Республики Иран в Армении Сейеда Казема Саджади.
Как сообщает пресс-служба президента, Саркисян отметил, что Армения придает большое значение межгосударственным отношениям между странами, основанным на вековой дружбе двух народов, подчеркнув, что на этой основе есть возможность развивать взаимовыгодное сотрудничество.
Стороны сошлись во мнении о том, что в армяно-иранских экономических отношениях есть неиспользованный потенциал, и для его эффективного использования необходимо продолжить последовательную работу.
Собеседники также отметили важность активизации двусторонних экономических программ, а также реализацию временного соглашения о
свободной торговле между Ираном и ЕАЭС, которое открывает большие перспективы сотрудничества.
|Армен Саркисян и Сейед Казем Саджади отметили важность активизации программ двусторонней повестки дня
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|Специальная следственная служба призывает граждан сообщить о сведениях, способных пролить свет на события 1 марта 2008 года
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|Высокопоставленная делегация Европарламента посетит Армению
|Президент Армен Саркисян и посол Ирана в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Минздрав Армении призывает к осторожности при посещении Ереванского зоопарка
|Пашинян: Давайте прекратим практику преследовать граждан Армении и везде их штрафовать
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|В Армении вместо ныне действующей компании "Норфолк Консалтинг" будет создана новая
|По делу о злоупотреблениях в Минобороны будут допрошены многие высокопоставленные лица
|В отношении "недобросовестных" фондов, в том числе фонда "Ереван", КГД применит административный штраф
|Новые возможности рефинансирования от Ардшинбанк
|Пашинян: армяно-российские отношения развиваются динамично и с хорошими темпами, гораздо лучшими темпами, чем принято прогнозировать
|Кремль: Пока преждевременно говорить о встрече Алиев-Пашинян-Путин
|Пашинян заверяет: В Армении больше нет коррупции
|Пашинян: Цена на российский газ - это внутриармянская проблема
|Пашинян: Развитие сотрудничества с ЕС не произойдёт за счёт армяно-российских отношений
|Рубен Сафрастян: Так как в последнее время в Турции наблюдается снижение экономического роста, президент решил провести досрочные выборы
|В Армении открыт первый зеленый Бизнес Центр класса А - Камар
|Пашинян об отношениях с Путиным: Это отношения без тёмных углов
|Аветик Элоян назначен председателем государственного комитета по градостроительству Армении
|Правительство Армении утвердило отставку председателя Следственного комитета РА
|Экс-министр обороны Арцаха Самвел Бабаян будет выпушен на свободу
|Комапния Lydian Armenia опровергает информацию вокруг Амулсарской программе
|Представителем Армении в ЕСПЧ стал заместитель министра юстиции РА
|Виген Саркисян освобожден от должности главы Совета попечителей фонда "Страхования военнослужащих"
|Аршавир Гарамян стал представителем президента Арцаха по особым поручениям
|Геворг Костанян подал в отставку с должности представителя Армении в Европейском суде по правам человека
|Миллс: Вашингтон готов оказать содействие экономическим и политическим реформам нового правительства Армении
|РПА: Стабильность в Арцахе на фоне эскалации ситуации в зоне карабахского конфликта является приоритетом
|РПА считает, что действия СНБ в мэрии Еревана могли иметь политический подтекст
|Beeline объявляет о старте юбилейной стажировочной программы 3-е поколение
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|Пашинян положительно оценил рабочий визит в Россию
|В ближайшие дни состоится визит Пашиняна в Брюссель
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 15-го июня
|Путин познакомил Пашиняна с Алиевым
|Никол Пашинян: В процессе армянской революции не было геополитического заговора
|Министр ИД Армении с рабочим визитом посетит Брюссель
|Премьер-министр Армении в Москве отобедал с представителями армянской общины России
|СНБ Армении раскрыло дело о контрабанде и незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах
|Министр образования и науки и посол Германии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Премьер-министр России Медведев заявил, что отношения с Арменией развиваются уверенно и динамично
|Министр ЧС и посол Японии в Армении обсудили программы сотрудничества
|Генпрокурор Армении сформировал прокурорскую группу по делу 1 марта 2008 года
|Зограб Мнацаканян рассказал Алану Дункану о внутриполитической ситуации и приоритетах нового правительства Армении
|Рабочая группа Минобороны Армении в Чебаркуле принимает участие в заседании координационного комитета при СМО СНГ
|В Эчмиадзине проходит акция протеста с требованием отставки мэра
|Дорожная Полиция Армении: У нас есть все полномочия для строго наказания нарушителей дорожного движения
|Министерство ЧС сообщает, что в Армении непроходима автодорога межгосударственного значения Ванадзор-Алаверди-Грузия
|Секретарь Совбеза Армении выразил беспокойство послу Беларуси в РА по факту поставок Минском оружия Азербайджану
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