Пятница, 15 Июня 2018 17:49

АрмИнфо. Президент Армен Саркисян 15 июня принял посла Исламской Республики Иран в Армении Сейеда Казема Саджади.

Как сообщает пресс-служба президента, Саркисян отметил, что Армения придает большое значение межгосударственным отношениям между странами, основанным на вековой дружбе двух народов, подчеркнув, что на этой основе есть возможность развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Стороны сошлись во мнении о том, что в армяно-иранских экономических отношениях есть неиспользованный потенциал, и для его эффективного использования необходимо продолжить последовательную работу.

Собеседники также отметили важность активизации двусторонних экономических программ, а также реализацию временного соглашения о

свободной торговле между Ираном и ЕАЭС, которое открывает большие перспективы сотрудничества.