Пятница, 15 Июня 2018 16:38

АрмИнфо."Гражданин не является материалом для штрафования", - 15 июня на заседании правительства заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян, реагируя на законопроект о внесении изменений в закон РА "О полиции" касательно мобильных камер видеофиксации. Правительство Армении рассмотрело инициативу депутатов от Республиканской партии Армении, которым предлагается отказаться от мобильной видеофиксации в качестве доказательства о нарушениях ПДД.

В частности, как пояснил глава Полиции Валерий Осипян, законопроектом предлагается запретить применение передвижных технических средств видеофиксации в целях предотвращения, или раскрытия, а также обеспечения общественного правопорядка. Авторы законопроекта аргументируют необходимость принятия документа следующими обстоятельствами: в нынешнем виде закон не обеспечивает исполнение устного предупреждения со стороны сотрудника полиции о видеофиксации, фиксация факта о нарушении проводится без разрешения данного субъекта. Помимо этого, считается, что передвижная видеофиксация на автотранспортных средствах и видеокамера, прикрепленная к полицейской форме, является нарушением неприкосновенности частной жизни.

Как указал начальник Полиции, законопроект предлагает помечать специальным знаком транспортные средства, оснащенные видеокамерами, размещать предупредительные знаки на тех участках дороги, которые записываются на видео, что позволит водителям своевременно распознать их наличие. "Считаем, что указанные аргументы недостаточны для одобрения законопроекта",- заявил Осипян, отметив, что передвижные камеры видеофиксации имеют сдерживающий эффект и осуществляются в соответствии с Конституцией. Вместо этого, он предложил обеспечить исполнение общественного уведомления о передвижных технических средствах видеофиксации.

"Мы снова впадаем в противоречия", - заявил в ответ Премьер. "Постоянно твердим, что надо прекратить практику преследовать людей с целью их оштрафовать, с другой стороны, увеличиваем мобильные камеры видеофиксации. Вместе с тем, мы не гарантированы от того, что сотрудник Полиции нас не снимает "в тихую", - заявил он. Пашинян также поинтересовался у начальника полиции, какова ситуация с передвижными радарами (измерителями скорости).

В ответ Осипян заявил, что мобильные радары сейчас не действуют ни в Ереване, ни в областях. Вместе с тем, он настаивает на том, что видеокамеры необходимы, поскольку имеют сдерживающий эффект. Он заверил, что в скором времени Полиция выступит с инициативой снизить размер штрафов, в том числе за нарушения ПДД. Помимо этого, он заявил, что сотрудник Полиции должен предупредить водителя, что идет запись и никто не вправе уничтожать данный видеоматериал. Граждане вправе отказаться от видеофиксации, но принимать решение вести видеофиксацию, или нет, принимает сотрудник Полиции.

Между тем, выслушав Осипяна, Никол Пашинян заявил, что ему не по душе ход мыслей присутствующих. "Мы сформировали политическую задачу - отказаться от политики везде и всюду штрафовать граждан. А теперь вы обсуждаете, с маячком его штрафовать или без", - заявил он, предложив понять - политика направлена на обеспечение безопасности дорожного движения, или же решаются фискальные задачи. "Давайте прекратим практику преследовать граждан Армении и везде их штрафовать. Не бывать такому Давайте решать вопрос обеспечения безопасности дорожного движения другим способом, допустим повышением качества дорог", - заключил он. Никол Пашинян запретил членам правительства отклоняться от взятого политического курса.

Еще 17 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Кабмину

временно приостановить работу камер и радаров на дорогах. По его

словам, на граждан наложены колоссальные штрафы, которые еще не

полностью выплачены, люди не могут погасить свои задолженности.

"Нужно дать им время на то, чтобы "отдышаться", - заявил он.