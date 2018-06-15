Пятница, 15 Июня 2018 16:17

АрмИнфо.Один из самых динамично развивающихся банков Армении АРАРАТБАНК продолжит развитие активной кредитной политики, существенно превосходящей по темпам среднерыночные показатели, и в текущем году намерен увеличить соотношение кредитного портфеля к активам с 50% до 70%. Об этом заявил на состояшемся сегодня 11-ом общем сообрании акционеров ОАО <АРАРАТБАНК> председатель Правления Банка Ашот Осипян.

А.Осипян отметил, что рост предоставленных клиентам кредитов в 2017 году составил 80,1%, достигнув 119.2 млрд драмов, при этом соотношение неработающих кредитов (NPL) в общем кредитном портфеле снизилось за год с 2,7% до 1,2%. Он подчеркнул, что банк имеет очень высокий уровень ликвидности, который позволяет и далее расширять активную кредитную политику. Важным направлением кредитования, кроме обслуживания корпоративных клиентов, А.Осипян назвал ипотечное кредитование, а также финансирование международной торговли: сегменты в которых банк является одним из лидирующих на армянском банковском рынке. Банк внедрил скоринговую систему оценки кредитных рисков, что позволило облегчить процесс выдачи небольших - до 1 млн драмов - потребительских кредитов. Однако, по словам руководителя банка, это недостаточно, и скоринговая система будет и далее совершенствоваться.

Банк очень тесно работает с институциональными зарубежными партнерами по различным кредитным программам, число которых достигло 14-ти, и в их рамках удалось привлечь около $70 млн. кредитных средств, тем самым существенно повысив уровень диверсификации обязательств и кредитного портфеля.

Банк намерен и далее развивать сервисную составляющую с тем, чтобы существенно повысить уровень непроцентных доходов. Имея развитую филиальную сеть АРАРАТБАНК на сегодняшний день занимает 14% нишу на рынке денежных переводов, ставя задачу довести долю до 20%. Банк активен в области обслуживания населения в рамках коммунальных платежей и широкой линейки государственных сервисов.

Глава АРАРАТБАНКа напомнил акционерам и всем присутствующим на собрании об основной стратегии банка, рассчитанной на равномерное развитие трех основных направлений банкинга: классического, инвестиционного и цифрового. В инвестиционном плане АРАРАТБАНК достиг солидных успехов как андеррайтер и маркет-мейкер развивающегося в стране облигационного рынка, став в прошлом году пионером в деле секьюритизации ипотечных кредитов Первой ипотечной компании. Сам банк намерен в текущем году провести собственное очередное публичное размещение акций, однако, как сообщил корреспонденту АрмИнфо сам

А.Осипян, основные параметры будущего IPO пока не утверждены.

В области развития финансовых технологий АРАРАТБАНК недавно внедрил систему Service Guide для клиентов и скоро выведет на рынок модернизированное приложение мобильного банкинга. Уже работает первый полностью электронный филиал банка. По словам А.Осипяна, Банк уже перестал оценивать уровень работы филиалов по уровню прибыльности, а перешел на оценку степени их эффективности.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, АРАРАТБАНК по активам и кредитным вложениям входит в ведущую десятку. Причем, в кредитном портфеле на долю корпоративного кредитования приходится свыше 65%. За 2017 год АРАРАТБАНК существенно нарастил объемы кредитования строительного сектора - в 3 раза, промсектора - на 65%, агросектора - на 31%, сферы МСБ - на 16,3%. По объемам кредитования строительства, сферы МСБ и ипотечных кредитов банк входит в TOP-5. В структуре общих обязательств банка порядка 44% приходится на долю кредитов от международных финансовых институтов, абсолютная величина которых выросла за 2017 год на 45,4%, и по объему этих средств банк также входит в TOP-5. Общий капитал банк нарастил за 2017 год на 6,5% - до

35.3 млрд драмов за счет увеличения накопленной прибыли на 13,8% до

14.5 млрд драмов. Банку удалось за 2017 год нарастить доход от кредитования на 56,3%, от денежных переводов - на 27,4%, от карточных операций - на 26,8%, от сделок с ценными бумагами - на 31,8%. В итоге 2017 год АРАРАТБАНК завершил с чистой прибылью в 2.1 млрд драмов, обеспечив рост этого показателя на 89,1%. (Расчетный курс драма на

31.12.2017г составил 484,10 др/$1).

Напомним, что ОАО "АРАРАТБАНК" функционирует с ноября 2005 года. Мажоритарными акционерами АРАРАТБАНКа на 1 января 2018г. выступают один из крупнейших нефтетрейдеров Армении - компания "Флеш" с долей участия в капитале в 72,73%, Барсег Бегларян (известный предприниматель, глава "Флеш" ) - 18,33%, Rural Impulse Fund II (входит в структуру бельгийской Incofin Investment Management - Incofin IM) - 8,58%. По охвату филиальной сети АРАРАТБАНК удерживает 3-ю позицию, в частности филиалов у банка насчитывается 61, из коих 30 расположены в Ереване, 29 - в регионах и 2 - в НКР.